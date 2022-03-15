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Военно-промышленный курьер

Новое поколение «Гонцов» повысит качество связных услуг

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Источник изображения: vpk-news.ru

Работа железногорских спутникостроителей над эскизным проектом космического комплекса многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных стала ключевой темой совещания с участием представителей компаний «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» и «Спутниковая система «Гонец»» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Проект предусматривает создание малых космических аппаратов нового поколения, которые будут работать на низкой круговой орбите высотой 1500 км над Землёй.

Предполагается, что система будет функционировать в составе 32 спутников, которые обеспечат непрерывное предоставление услуг телефонии и передачи данных на территории России, в том числе не менее чем для 40 тысяч абонентов подвижной спутниковой связи. Период активного существования космических аппаратов составит десять лет.

Этот гарантированный срок службы в два раза больше, чем у «Гонцов», которые сейчас работают на орбите.

Новые космические аппараты призваны повысить качество связных услуг. Их ключевые особенности — повышенная пропускная способность и увеличенная зона обслуживания. Это обеспечит связью в S- и P-диапазонах частот на порядок большее количество абонентов, возрастёт объём передаваемых данных, а также расширится география применения системы. 

В Роскосмосе отметили, что требуемые характеристики предполагают увеличение мощности системы электропитания. Новые спутники будут оснащены раскрываемыми солнечными батареями, их площадь будет больше, чем у аппаратов предыдущей серии.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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