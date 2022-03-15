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ЦАМТО

На верфи HII заложен киль эсминца (DDG-128) "Тед Стивенс" класса "Арли Берк"

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Источник изображения: Фото: Janae Jordan WXXV News

ЦАМТО, 14 марта. Как сообщило командование ВМС США, 9 марта на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries (HII) состоялась церемония закладки киля эсминца УРО (DDG-128) "Тед Стивенс" класса "Арли Берк".

Резка стали для DDG-128, который станет 78-м эсминцем класса "Арли Берк", началась на предприятии Ingalls Shipbuilding в апреле 2020 года.

Эсминец будет построен в версии "Флай-3" (Flight III). Корабли данной версии будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны. Так, DDG-128 будет оснащен новой РЛС ПВО/ПРО AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившей РЛС SPY-1, установленную на эсминцах DDG-51 предыдущих модификаций. Корабли будут отличаться модернизированными энергетическими установками и системами охлаждения, а также другими изменениями для повышения боевых возможностей.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Эсминец способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Ранее Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 33 эсминца класса "Арли Берк". Последним 30 ноября 2021 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-121) "Френк Э.Петерсен младший".

В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки находится еще несколько кораблей серии: "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) в конфигурации Флай-2A, а также "Джек Лукас" (DDG-125), "Иеремия Дентон" (DDG-129) и "Джордж Нил" (DDG-131) в конфигурации Флай-3.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
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