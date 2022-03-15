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ЦАМТО

Предприятия ОСК готовы вывести импортозамещение на новый уровень

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Амурский судостроительный завод готовит металл для ССК «Звезда»
Амурский судостроительный завод готовит металл для ССК «Звезда».
Источник изображения: metalinfo.ru

ЦАМТО, 14 марта. Объединенная судостроительная корпорация развивает сотрудничество с отечественными производителями судового оборудования и комплектующих.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов 12 марта принял участие в совещании по вопросам развития отечественного гражданского судостроения под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Алексей Рахманов, как и другие представители отрасли, выразил готовность продолжать работу по импортозамещению по всей номенклатуре судового оборудования.

Накануне, 11 марта в обращении к работникам предприятий А.Рахманов подчеркнул, что с 2014 года, когда в отношении корпорации были впервые введены санкции, была проделана большая работа по переориентации с зарубежных поставщиков судового оборудования и комплектующих на отечественные аналоги.

"Для нас, корабелов, глобально ничего не меняется, – подчеркнул А.Рахманов. – У нас очень много работы по линии гособоронзаказа, который всегда был и остается нашим главным приоритетом. И здесь зависимость от иностранных поставок близка к нулю".

Работа по импортозамещению в гражданском секторе ведется в ОСК уже 8 лет и носит комплексный характер. В проектно-конструкторских бюро компании разрабатываются проекты судов с учетом возможностей отечественных машиностроительных предприятий, поставляющих двигатели, якорно-швартовное оборудование, рулевые машины и многие другие комплектующие для разных типов судов. ОСК создает собственные центры компетенций, формирует панели отечественных поставщиков – в мейкерс-лист корпорации включены уже более ста российских компаний. Корпорация поддерживает компании в открытии опытно-конструкторских работ по созданию российских аналогов иностранных образцов.

"У наших инженеров и партнеров есть все возможности вывести импортозамещение в сфере гражданского судостроения на новый уровень", – заявил А.Рахманов.

Ранее глава ОСК неоднократно поднимал вопрос о создании "национальных чемпионов" в области машиностроения, которые могли бы обеспечить отечественное судостроение необходимым оборудованием высокого качества.

Выступая на форуме "Армия-2021" в августе прошлого года, он, в частности, предлагал решить этот вопрос на государственном уровне: "Эти чемпионы должны ориентироваться на глобальную конкуренцию, доказывая это заходом на новые рынки, проявляя амбициозность, которой мы были хорошо известны в сороковые-пятидесятые-шестидесятые годы, и формируя новый облик промышленности".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Мантуров Денис
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