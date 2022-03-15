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ЦАМТО

Байден лично запретил передачу Украине польских истребителей МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 14 марта. Президент США Джо Байден лично запретил передачу польских истребителей МиГ-29 Украине, опасаясь эскалации ситуации, передает "РИА Новости" со ссылкой на Wall Street Journal.

"Белый дом подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, который наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать (президента РФ) Владимира Путина и не допустить эскалации", – сообщило издание 11 марта.

Как сообщалось ранее, США не одобрили идею Польши о передаче истребителей в распоряжение США и отправку их на Украину с американской базы "Рамштайн" в Германии, посчитав, что подобное приведет к эскалации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, "которые могут пересечь границу и провести операции на территории РФ".

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
МиГ-29
Персоны
Путин Владимир
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