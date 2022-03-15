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ТАСС

Роскосмос заверил, что вернет на Землю американского астронавта

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Астронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Источник изображения: © NASA

Некоторые американские СМИ ранее усомнились в том, что Россия вернет на Землю астронавта Ванде Хая по причине санкций, введенных из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Роскосмос никогда не давал повода партнерам сомневаться в своей надежности, американский астронавт вернется на Землю на российском космическом корабле 30 марта. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

Ранее некоторые американские СМИ усомнились в том, что Россия вернет на Землю астронавта Ванде Хая по причине санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

"Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Роскосмос никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для Роскосмоса важнейшим приоритетом.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в свой Telegram-канал фрагмент эфира телеканала Fox News, где утверждалось, что РФ может оставить астронавта в космосе.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" со Шкаплеровым, Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем на Землю запланирована на 30 марта. Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля прошлого года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. На Землю на этом корабле осенью вернулись члены киноэкипажа - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые прибыли на станцию на корабле "Союз МС-19" 5 октября с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

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