Войти
Военно-промышленный курьер

После удара ВС РФ французские наемники задумались

1000
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Организатор отправки французских добровольцев на Украину приостановил набор наемников по решению Киева.

Решение было принято после ликвидации Вооруженными силами России (ВС РФ) до 180 добровольцев, прибывших на Украину. 

По информации Известий, один из главных организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини сообщил о том, что на данный момент набор добровольцев в «Интернациональный легион» приостановлен решением украинской стороны.

Отмечается, что в результате российского удара погиб по меньшей мере один француз.

13 марта Минобороны России сообщило о ликвидации до 180 иностранных наемников на Украине. Российские военные обстреляли военный полигон Яворовский в Львовской области, где, согласно заявлению, был развернут «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.02.2022
Путин поручил обеспечить ВС РФ функции по поддержанию мира в Донбассе
23.09.2019
Франко-российское миротворческое взаимодействие
06.05.2016
Первые российские турбины для новых фрегатов сдадут в 2017 году
08.06.2015
Долги в обмен на самолеты
13.02.2015
Россия откажется от «Рокота» из-за украинских комплектующих
16.02.2010
Израиль намерен поставить Грузии крупную партию стрелкового оружия и боеприпасов не по линии правительства
23.07.2009
Анатолий Сердюков посетил авиапредприятие в Воронеже, где производится сборка региональных самолетов Ан-148
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 21:31
  • 19660
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 15:25
  • 5
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:59
  • 1
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 17:43
  • 115
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot