После удара ВС РФ французские наемники задумались

Организатор отправки французских добровольцев на Украину приостановил набор наемников по решению Киева.

Решение было принято после ликвидации Вооруженными силами России (ВС РФ) до 180 добровольцев, прибывших на Украину.

По информации Известий, один из главных организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини сообщил о том, что на данный момент набор добровольцев в «Интернациональный легион» приостановлен решением украинской стороны.

Отмечается, что в результате российского удара погиб по меньшей мере один француз.

13 марта Минобороны России сообщило о ликвидации до 180 иностранных наемников на Украине. Российские военные обстреляли военный полигон Яворовский в Львовской области, где, согласно заявлению, был развернут «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих».