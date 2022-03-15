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«Синие птицы» обеспечат запуск корабля «Союз МС-21»

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Поисково-эвакуационные машины "Синяя птица"
Поисково-эвакуационные машины "Синяя птица".
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Группу поиска и спасения Центрального военного округа (ЦВО) привлекут к обеспечению запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21». Военные спасатели обеспечат запуск с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Военные спасатели ЦВО применят вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26. Также военные задействуют поисково-спасательные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Полноприводные плавающие автомобили поисково-эвакуационного комплекса «Синяя птица» построены на шасси вездехода ЗиЛ-4906. Машина разработана для поиска и эвакуации приземлившихся экипажей космических кораблей. В состав комплекса входит трехосная машина с закрытой пассажирской кабиной для эвакуации космонавтов и грузовой автомобиль для перевозки спускаемых аппаратов.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-21» запланирован на 18 марта. На орбите корабль пристыкуется к узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

В феврале стало известно о новом методе, который позволит космическому кораблю добраться до МКС примерно за два часа.

В декабре 2021 года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил Ракетно-космической корпорации «Энергия» создать план по увеличению производства кораблей «Союз МС».

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Страны
Казахстан
Продукция
Ан-12
Ан-26
Ми-8
Компании
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
МС-21
Союз ПКК
Союз-2 РН
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