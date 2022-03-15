Мотострелки ЦВО отработали под Самарой взаимодействие беспилотников и гаубиц в обороне

В учениях приняли участие более 600 военнослужащих

ТАСС, 14 марта. Мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Самарской области отработали взаимодействие беспилотников и гаубиц в обороне, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. В учениях приняли участие более 600 военнослужащих и свыше 80 единиц спецтехники. "По замыслу разведчики обнаружили крупные силы условного противника, продвигавшегося к населенному пункту. Командование приняло решение сковать силы противника огнем артиллерии. Огонь с нескольких позиций вели расчеты гаубиц Д-30", - сказано в сообщении.

Координацию их действий осуществляли подразделения беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". После артиллерийской подготовки личный состав уничтожил разрозненные группы "неприятеля" огнем из бронетранспортеров БТР-82А и гранатометов РПГ-7В.

Расчеты радиоэлектронной борьбы параллельно выполняли задачи по подавлению связи, нарушению каналов управления, искажению навигационных полей и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения.