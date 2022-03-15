Стрельба большой дальности с TARAC C.

Компания 1MOA GmbH, немецкий торговый партнер американского производителя Tacom HQ, впервые в Европе планировал представить на выставке Enforce TAC 2022 оптический прибор Tarac C, предназначенный для высокоточной стрельбы большой дальности. По словам исполнительного директора 1MOA GmbH Михаеля ГАСТА (Michael Gast) Tarac C разработан основателем Tacom HQ Джоном БЕЙКЕРОМ (John Baker) для обеспечения точных выстрелов на дальности 2500 м и более.

Согласно описанию изделия, Tarac C представляет собой прицельную призму, которая под нужным углом прерывает линию визирования оптики. Последнее позволяет производить точные выстрелы при стрельбе большой дальности, которая в противном случае ограничивалась бы регулировками стандартной прицельной оптики.

Снайперская винтовка с насадкой Tarac C

Согласно 1MOA, несмотря на очень большой диапазон регулировок, современная снайперская оптика очень быстро достигает предела своих возможностей на дальностях свыше 2000 м. Старые системы, использующиеся в вооруженных силах десятилетиями, имеют меньшую эффективную боевую дальность, зачастую, не потому, что сталкиваются с ограничениями боеприпаса или мастерства стрелка. Скорее ограничивающее действие оказывает сам процесс прицеливания, так как диапазон регулировок оптики на указанных дальностях уже недостаточен для учета всех факторов внешней баллистики. В этом случае стрелкам пришлось бы четко «брать выше цели», чтобы вообще поразить ее. В результате, точное попадание в цель становится невозможно по техническим причинам - даже если мастерство стрелка в сочетании с размером цели и баллистическими характеристиками патрона теоретически это позволяют. Так, боеприпасы, обычно используемые в так называемых «антиматериальных винтовках» (западного калибра .50 или распространенных на востоке 14,5 мм × 114), все еще обладают достаточной энергией для достижения адекватного воздействия на цель далеко за пределами 2000 м.

При использовании TARAC C в качестве насадки к существующей оптике создается дополнительный диапазон регулировок за счет оптического разрыва линии прицеливания, что также позволяет опытным стрелкам использовать теоретические возможности калибра на практике. Компания отмечает, что таким образом можно установить рекорд дальности в 7000 ярдов, что эквивалентно примерно 6400 м.

«Это обстоятельство делает технологию особенно интересной для тяжелого снайперского оружия, поскольку здесь оптика часто ограничивает максимальную дальность его применения», — утверждает М. Гаст. В частности, достаточно просто и недорого предлагается повысить боевую ценность винтовки G82, годами стоящей на вооружении бундесвера. Эту же технологию предлагается использовать в сочетании с автоматическими гранатометами, имеющими особенно крутую баллистическую кривую.

Коллиматорный прицел с насадкой Tarac A

Компания также объявила, что на выставке Enforce TAC в Нюрнберге она продемонстрирует еще две дополнительные насадки, Tarac A и Tarac B. Tarac A предназначена для использования на штурмовых винтовках и, по словам М.Гаста, обеспечивает эффективную дальность стрельбы до 600 м в сочетании с простым коллиматорным прицелом. Поскольку прицелы с красной точкой обычно настраиваются на боевые дальности от 50 до 100 м, то в случае стрельбы на большие расстояния без Tarac A стрелок должен был бы целиться на несколько "голов" выше цели, чтобы поразить её. Когда насадка Tarac A установлена, линия визирования прерывается таким образом, что стрелок может точно прицеливаться с помощью красной точки и для стрельбы большой дальности.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de