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ТАСС

В Стокгольмском институте назвали крупнейших экспортеров оружия в мире

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Источник изображения: twitter.com

Ими являются США и Россия

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2017-2021 годов. В нем отмечается небольшое снижение ее общего объема и указывается, что основными экспортерами оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился на 26% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

Согласно докладу, падение общего объема мировой торговли вооружением в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами составило 4,6%. При этом эксперты отмечают одновременный рост военного импорта в Европу, Восточную Азию и Океанию.

Существенный рост военного экспорта наблюдался у США и Франции. Импорт вооружений в Европу увеличился на 19%, в восточно-азиатский регион - на 20%, а в Океанию - на 59%.

"За небольшим сокращением глобальных поставок вооружений скрываются большие различия в региональных тенденциях, - отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Питер Веземан. - В то время как наблюдались некоторые положительные моменты, включая самый низкий за 50 лет импорт вооружений в Южной Америке, сохраняющиеся высокие уровни военного импорта в такие регионы, как Европа, Восточная Азия, Океания и Ближний Восток, способствовали вызывающему беспокойство наращиванию вооружений".

Российский экспорт

Россия, на долю которой в 2017-2021 годы пришлось 19% мирового объема продаж основных вооружений (второе место в мировом рейтинге), в 2017-2021 годах по сравнению с периодом 2012-2016 годов снизила свои показатели на 26%. Падение российского экспорта вызвано в большей степени сокращением поставок в Индию и Вьетнам. 60-процентное наращивание экспорта вооружений в Китай и 73-процентное в Египет не смогли предотвратить общее сокращение российского военного экспорта.

В ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок в Индию, в том числе восьми ракетно-зенитных комплексов, четырех фрегатов и одной атомной подводной лодки.

В 2017-2021 годах Россия поставляла вооружение в 45 стран. Основной объем пришелся на четыре государства - Индию, Китай, Египет и Алжир, совокупная доля которых составляет в российском экспорте 73%. С точки зрения регионального распределения, 61% экспортного объема пришлись на Азию и Океанию, 20% - на Ближний Восток и 14% - на Африку.

Основным в экспорте периода 2017-2021 годов были боевые самолеты (48% общего объема), за которыми шли двигатели, главным образом авиационные (16%), а также ракеты (12%).

Крупнейшие поставщики

Американский экспорт вырос в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами на 14%, увеличившись в мировом объеме с 32% до 39%. В 2017-2021 годах он превысил более чем вдвое (на 108%) объем военного экспорта второго крупнейшего мирового экспортера - России. 43% американских экспортных поставок пришлись на Ближний Восток. Особый рост - на 106% - наблюдался в продажах основных вооружений Саудовской Аравии.

Доля военного экспорта Франции в 2017-2021 годы составила 11% от мирового объема, что обеспечило ей третье место в мировом рейтинге. В 2017-2021 годах он увеличился на 59% по сравнению с 2012-2016 годами.

В 2017-2021 годах четвертую строчку рейтинга по экспорту оружия занял Китай, пятую - Германия. Объем китайского экспорта сократился в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами на 31%. Немецкий экспорт потерял 19%.

Импорт оружия

Из всех регионов мира самый большой рост военных поставок наблюдался в Европе. В 2017-2021 годах импорт основных вооружений здесь превысил показатель 2012-2016 годов на 19% и составил 13% общемирового объема. Самыми крупными импортерами стали Великобритания, Норвегия и Нидерланды.

Что касается Украины, то объем поставок основных вооружений в эту страну в 2017-2021 годах был весьма ограниченным. "Серьезное ухудшение отношений между большинством восточноевропейских стран и Россией стало серьезным импульсом для увеличения импорта вооружений в Европе, особенно для стран, которые не могут выполнить предъявляемые к ним требования за счет национальной военной промышленности. Военные поставки играют также важную роль в трансатлантических отношениях в области безопасности", - утверждает Питер Веземан.

Азия и Океания продолжали оставаться самым крупным регионом для импорта основных вооружений. В 2017-2021 годах на них пришлось 43% общемирового объема, а шесть стран региона - Австралия, Индия, Китай, Пакистан, Южная Корея и Япония - вошли в первую десятку крупнейших мировых импортеров.

"Напряженность между Китаем и многими государствами Азии и Океании являются основной движущей силой военного импорта в регионе, - отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан. - Эта напряженность также является главным фактором в американском экспорте в регион. США являются крупнейшим поставщиком в Азии и Океании, поскольку военный экспорт - один из важных элементов американской внешней политики в отношении Китая".

Индия и Ближний Восток

Импорт вооружений Индией сократился в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами на 21%. Однако страна продолжала оставаться крупнейшим военным импортером в мире и планирует на ближайшие годы масштабные закупки вооружений у ряда поставщиков.

Страны Ближнего Востока в 2017-2021 годах закупили оружия на 2,8% больше, чем в 2012-2016 годах. На фоне продолжающегося военного конфликта в Йемене и напряженных отношений Ирана с другими странами региона импорт вооружений играл серьезную роль в обеспечении безопасности в районе Персидского залива.

Закупки Саудовской Аравии - второго крупнейшего импортера вооружений в мире - возросли на 27%. Импорт Катара - на 227%, что позволило ему подняться в рейтинге ведущих импортеров оружия с 22-й строчки на шестую.

В ОАЭ ситуация в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами развивалась в обратном направлении: объем военных закупок сократился на 41%, в результате чего эмираты переместились в рейтинге импортеров с третьей строчки на девятую. Все эти три страны, а также Кувейт разместили крупные заказы на поставки основных вооружений в ближайшие годы.

Другие данные

Экспорт вооружений Италией составил 3,1% от общемирового объема, что на 16% превышает показатель периода 2012-2016 годов. В 2017-2021 годах на экспорт Великобритании пришлось 2,9%, что означает снижение на 41% по сравнению с 2012-2016 годами.

В период 2017-2021 годов по сравнению с 2012-2016 годами наблюдалось общее сокращение импорта вооружений в Северной и Южной Америках (-36%), в Африке (-34%) и в Азии и Океании (-4,7%). В 2017-2021 годах импорт вооружений стран Южной Америки был ниже, чем в любом из пятилетних периодов за последние 50 лет. На сегодняшний день Бразилия является единственной страной Южной Америки, ожидающей крупные поставки вооружений.

Импорт Израиля увеличился в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами на 19%. Закупки вооружений Египта в тот же период возросли на 73%, страна заняла третье место в мировом рейтинге импортеров вооружений.

Импорт Мьянмы упал в 2017-2021 годах по сравнению с 2012-2016 годами на 32% и составил 0,6% от глобального объема. Закупки вооружений Тайванем сократились на 68%, однако в ближайшие годы ожидается их существенный рост.

В 2017-2021 годах в пятерку крупнейших импортеров вооружений в Африке к югу от Сахары вошли Ангола, Нигерия, Эфиопия, Мали и Ботсвана.

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Австpалия
Алжир
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Бразилия
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Вьетнам
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Индия
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Йемен
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Китай
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