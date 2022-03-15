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ТАСС

Во Владивосток после военно-морских учений вернулся отряд кораблей ТОФ

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Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) на этапе Государственных испытаний на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", июнь 2020 года
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) на этапе Государственных испытаний на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", июнь 2020 года.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Учения проходили в акватории Японского и Охотского морей с конца января

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток после завершения военно-морских учений в акватории Японского и Охотского морей, которые начались в конце января, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения флота.

"Первыми в главную базу ТОФ зашли корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", следом за ними большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", малые противолодочные корабли "Метель" и "Кореец", а также суда обеспечения флота", - говорится в сообщении.

На учениях экипажи кораблей выполнили полный комплекс зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, уничтожили макеты плавающих мин, провели учения по противовоздушной, противодиверсионной и противолодочной обороне, а также отработали до автоматизма алгоритмы действий в ходе всех корабельных тренировок по основным флотским направлениям.

Отряд кораблей накануне прошел через Сангарский пролив, совершил переход через Японское море и прибыл в пункт постоянной дислокации для прохождения планового технического обслуживания, пополнения материальных запасов и отдыха личного состава.

Следующим в пункт базирования после выполнения поставленных задач прибудет вторая часть отряда, в составе которой корабль управления "Маршал Крылов" и фрегат "Маршал Шапошников". Они вернутся в главную базу другим маршрутом, через ледовые поля пролива Лаперуза, которые они преодолеют вслед за ледоколом.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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