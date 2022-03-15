Во Владивосток после военно-морских учений вернулся отряд кораблей ТОФ

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) на этапе Государственных испытаний на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", июнь 2020 года.

Учения проходили в акватории Японского и Охотского морей с конца января

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток после завершения военно-морских учений в акватории Японского и Охотского морей, которые начались в конце января, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения флота.

"Первыми в главную базу ТОФ зашли корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", следом за ними большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", малые противолодочные корабли "Метель" и "Кореец", а также суда обеспечения флота", - говорится в сообщении.

На учениях экипажи кораблей выполнили полный комплекс зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, уничтожили макеты плавающих мин, провели учения по противовоздушной, противодиверсионной и противолодочной обороне, а также отработали до автоматизма алгоритмы действий в ходе всех корабельных тренировок по основным флотским направлениям.

Отряд кораблей накануне прошел через Сангарский пролив, совершил переход через Японское море и прибыл в пункт постоянной дислокации для прохождения планового технического обслуживания, пополнения материальных запасов и отдыха личного состава.

Следующим в пункт базирования после выполнения поставленных задач прибудет вторая часть отряда, в составе которой корабль управления "Маршал Крылов" и фрегат "Маршал Шапошников". Они вернутся в главную базу другим маршрутом, через ледовые поля пролива Лаперуза, которые они преодолеют вслед за ледоколом.