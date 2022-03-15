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Вестник Мордовии

Танки БМ "Булат" оказались так плохи, что их боятся отправлять на фронт

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Военные эксперты, отслеживающие ход проведения специальной операции на Украине, удивлены тем, что вооруженные формирования до сих пор не применили танки БМ "Булат". Лет десять назад их интенсивно рекламировали, говорили, что они являются чуть ли не "лучшей модернизацией" из всех советских боевых серии "Т".

Однако события на Донбассе лета 2014 года продемонстрировали иную картину: оказалось, что БМ "Булат", на самом деле, имеет массу недостатков. Например, как признавали сами генералы ВСУ, из-за возросшей до 45000 кг боевой массы ходовая часть стала работать на пределе и очень часто выходила из строя.

Неприятным сюрпризом оказалась динамическая защита "Нож", о ней также много писали хвалебного, но эффективность против тандемным боевых частей противотанковых управляемых ракет оказалась недостаточной.

При этом, если ПТУР вызывал срабатывание "Ножа", то происходил такой силы взрыв, что выворачивались надгусеничные полки, рвались гусеницы, и лишившийся хода танк все равно добивали.

В результате из имевшихся в войсках 85 машин этой модели было безвозвратно потеряно 17 единиц. Еще значительное количество имели различные повреждения и поломки.

В итоге танки после восстановительного ремонта решили не возвращать в подразделения, а в 2017 году вывели в резерв. Однако позже, в прошлом году из-за проблем с количеством боеготовой техники их вынужденно вернули в войска, но, возможно, в ходе эксплуатации возникли какие-то проблемы, и их предпочитают держать в тылу.

Лев Романов

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Страны
Украина
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