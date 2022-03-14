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На что рассчитывал Boeing, отказываясь от российского титана

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Авиастроение
Авиастроение.
Источник изображения: topcor.ru

После начала российской операции на украинской территории американская авиастроительная компания Boeing объявила о приостановке закупки титана в России, закрытии технических отделов в Москве и Киеве, а также прекращении снабжения своими запчастями авиакомпаний из РФ. При этом европейская авиастроительная компания Airbus также приостановила поставки запчастей, но не стала спешить с отказом от российского металла.

В 2014 году на фоне обстановки вокруг Крыма и Донбасса Airbus уже пытался подыскать альтернативу российскому металлу. С титаном на нашей планете нет никаких проблем, так как он занимает 7 место по распространенности в природе. Это очень легкий и прочный металл, обладающий высокой коррозионой стойкостью. Многие страны мира занимаются добычей титановых руд и имеют компетенции в производстве различных изделий, в том числе для авиапрома. Однако европейский гигант тогда не смог подыскать достойной замены России. Качество титановой паковки (чушек, слитков) и точность обработки конечных изделий не позволили Airbus отказаться от сотрудничества с РФ. Авиапром и авиаперевозки в мире были тогда на подъеме, концерн наращивал выпуск самолетов, а авиакомпании требовали большего и Airbus просто не мог позволить себе подобную роскошь, как отказ от бизнеса с россиянами.

Это осуществляется в соответствии со всеми действующими санкциями и правилами экспортного контроля

– заявили недавно из Airbus, когда у компании поинтересовались, почему она продолжает закупки титана напрямую в России.

Нужно учесть, что европейцы покупают не только российский титан. На днях делегации Airbus и Boeing направились в ЮАР для переговоров относительно срочного увеличения объемов закупок этого металла. Теперь интересно выяснить, на что рассчитывает Boeing, отказываясь от российского титана. Американская корпорация в принципе не скрывает, что окончательно разрывать отношения с российскими партнерами не хочет.

С июля 2009 года в городе Верхняя Салда Свердловской области действует совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing – Ural Boeing Manufacturing. Оно занимается механической обработкой титановых штамповок. В сентябре 2018 года на территории СЭЗ «Титановая долина» был запущен второй завод Boeing для механической обработки титановых изделий. Конструкторский центр в Москве является крупнейшим в Восточной Европе, но не единственный на планете.

До 2020 года Boeing на 25-35% зависел от российской продукции. Но пандемия COVID-19 отразилась на авиаперевозках. Также добавила проблем повысившаяся в последние годы аварийность самолетов Boeing, из-за чего многие авиаперевозчики пересмотрели свои приоритеты в пользу продукции Airbus. В итоге корпорация стала производить на 1/3 меньше самолетов, чем раньше.

Временно отказываясь от российского титана, Boeing рассчитывает на собственные накопленные складские запасы, хранилища госрезерва США и на поставки из Казахстана, который занимает 10 место по добыче титановых руд и производит 11% металлического титана в мире (на первом месте сейчас по всем показателям Китай). Вывоз титана из Казахстана проходит по территории России через порт Санкт-Петербурга. Если россияне перекроют этот маршрут, то это создаст проблемы для Boeing. Впрочем, Boeing может воспользоваться маршрутом Казахстан – Азербайджан – Грузия и далее морем куда надо, но это сложней и дороже. Возникает ощущение, что компания Boeing просто решила переждать кризисный период и не вызывать на себя лишнюю критику русофобов.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Грузия
Казахстан
Китай
Россия
США
Украина
ЮАР
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
Титановая долина
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