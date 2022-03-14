Войти
topcor.ru

Американские разведчики пожаловались на создаваемые Россией помехи РЭБ над Украиной

464
0
0
РЭБ
РЭБ.
Источник изображения: topcor.ru

Во время облета польско-украинской границы в четверг 10 марта пилоты НАТО обратили внимание на попытки российской стороны заглушить радары самолета альянса средствами РЭБ. Об этом сообщили журналисты CNN, сопровождавшие 2-ю летную эскадрилью Североатлантического альянса в их разведывательной миссии.


Самолету ДРЛОиУ НАТО Е-3А над Польшей вчера ставились помехи российскими ВКС, но они вызвали «только раздражение»

– говорится в сюжете CNN.


Ранее на территории белорусской авиабазы Сеща, расположенной в 160 километрах от Украины, были замечены российские самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и Ил-22М.


РЭБ.
Источник: topcor.ru

Как пишет CNN, весьма важным остается вопрос участия в российской операции на Украине вооруженных сил Беларуси. На Западе в этом пока не уверены, поскольку Беларусь и Россия используют одни и те же истребители, например, Су-30СМ, и понять, где чей самолет невозможно.

Для наблюдения за военной активностью в небе над Украиной НАТО использует флот из 14 самолетов ДРЛО, выполняющих около двух десятков наблюдательных миссий в неделю. При этом командование Североатлантического альянса уклоняется от прямых ответов на вопрос о том, передаются ли собираемые самолетами разведданные украинским вооруженным силам, передаёт СМИ.


Права на данный материал принадлежат topcor.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Украина
Продукция
E-3
Ил-22
Су-30
Проекты
NATO
Похожие новости
21.12.2021
ABC News (США): Россия отправляет бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, выполнять патрулирование над Белоруссией
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
20.09.2021
Foreign Policy (США): Москва расширяет свое военное присутствие на границах НАТО
02.03.2021
Экономика Беларуси способна обеспечить военную безопасность страны
04.07.2017
Бряцая своим и чужим
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно