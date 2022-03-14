Американские разведчики пожаловались на создаваемые Россией помехи РЭБ над Украиной

Во время облета польско-украинской границы в четверг 10 марта пилоты НАТО обратили внимание на попытки российской стороны заглушить радары самолета альянса средствами РЭБ. Об этом сообщили журналисты CNN, сопровождавшие 2-ю летную эскадрилью Североатлантического альянса в их разведывательной миссии.

Самолету ДРЛОиУ НАТО Е-3А над Польшей вчера ставились помехи российскими ВКС, но они вызвали «только раздражение» – говорится в сюжете CNN.

Ранее на территории белорусской авиабазы Сеща, расположенной в 160 километрах от Украины, были замечены российские самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и Ил-22М.

Как пишет CNN, весьма важным остается вопрос участия в российской операции на Украине вооруженных сил Беларуси. На Западе в этом пока не уверены, поскольку Беларусь и Россия используют одни и те же истребители, например, Су-30СМ, и понять, где чей самолет невозможно.

Для наблюдения за военной активностью в небе над Украиной НАТО использует флот из 14 самолетов ДРЛО, выполняющих около двух десятков наблюдательных миссий в неделю. При этом командование Североатлантического альянса уклоняется от прямых ответов на вопрос о том, передаются ли собираемые самолетами разведданные украинским вооруженным силам, передаёт СМИ.