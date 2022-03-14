Эксперты: Что грозило России в случае непроведения спецоперации на Украине

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ, глава Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" - о действиях украинской разведки под видом гуманитарной деятельности:

- В такие моменты у спецслужб государств, участвующих в военном конфликте, голова начинает крутиться на 360 градусов. Поэтому возможность использовать водителей гуманитарных конвоев для изучения расположения российских войск совершенно очевидна. Кстати, перед началом Великой Отечественной войны немецких пилотов Люфтваффе сажали на гражданские самолеты "Люфтганзы". Они, пролетая над территорией Советского Союза, заранее изучали маршруты для последующих действий. Естественно, когда началась война, эти летчики стали летать по этим маршрутам и бомбить наши города.

Представители гуманитарных организаций нередко используются для разведывательной деятельности.

А чего только стоит деятельность "врачей без границ". Они в прямом смысле слова занимались разведкой во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Возили один шприц и две клизмы, говоря, что занимаются медицинской деятельностью. И все время ездили по местам расположения российских войск. Более того, они перевозили в своих машинах радиостанции, аккумуляторы и другое оборудование.

Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что украинская разведка будет так же действовать и по полной использовать возможности гуманитарных конвоев. Вот и выходит, что мы прекращаем боевые действия, открываем им шлагбаумы, чтобы они передвигались. А во время передвижения они могут, прикрываясь гуманитарной деятельностью, и не только визуально, но и с помощью техники, фиксировать расположение наших войск, привязываясь к координатам. Сегодня мы живем в том мире, когда спецслужбы не гнушаются никакими методами работы.

Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы - о том, что грозило России в случае промедления или непроведения специальной военной операции на Украине (из интервью газете "Красная звезда"):

- Санкции против нас уже были готовы, их ввели бы в любом случае. НАТО давно вооружало Украину, особенно последние пять лет, о чем нашим военным было известно. Не надо было и принимать в Североатлантический альянс, оставалось лишь почти готовую грязную бомбу закончить и ракеты поставить. В оставленных на поле боя украинских танках только внешний облик был прежним, доставшимся от раздела СССР. Внутри уже было все натовское: новейшие системы наведения, антирадары и компьютеры с прямым контактом со штабами НАТО по закрытой связи. НАТО готовило войну руками украинских братьев... Это был бы конец и Украине, и России. Заявление Зеленского о выходе из Будапештского соглашения и прекращении безъядерного статуса сделано не в пылу эмоций. Все уже наготове! Две минуты, которые летит ракета, - это не срок, чтобы принять решение.

По указанию заокеанских кукловодов ВСУ и националистические батальоны приступили бы к массированному удару по территориям, на которых находятся ДНР и ЛНР. Мы бы, естественно, должны были вступиться за них. И тут бы они ввели все эти санкции, и нам пришлось бы расплачиваться жизнями мирного населения, где сегодня живут сотни тысяч граждан России.

Иван Петров