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Военное обозрение

В российском Минобороны подвели итоги 18-го дня проведения спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

В российском Минобороны подвели итоги 18-го дня проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые данные приведены в ходе очередного брифинга.

На Донбассе продолжается наступление объединенной группировки российской армии и народной милиции ЛНР, продвижение войск за день составило 9 км, под контроль ВС России перешли населенные пункты Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Одновременно подразделения ЛНР окончательно освободили город Попасная.

Силы ДНР продолжают сжимать кольцо в Мариуполе, постепенно беря под контроль районы города. Параллельно идет эвакуация мирного населения. За воскресенье из самого Мариуполя, а также из пригородов в Безыменное Новоазовского района удалось вывести 44 человека, включая 8 детей.

Российская истребительная авиация и ПВО продолжают контролировать воздушное пространство, за день они сбили один Су-24 и 11 беспилотников, включая два Bayraktar TB2. Оперативно-тактическая и армейская авиация продолжила нанесение ударов по военной инфраструктуре, уничтожив 46 объектов, включая 3 пункта управления, один ЗРК, два склада и 33 района сосредоточения военной техники.

Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в н.п. Старичи и полигон Яворовский, где были развернуты пункты подготовки и боевого слаживания иностранных наемников, а также находилась база хранения вооружений, поставляемых с Запада. В результате удара уничтожены до 180 иностранных боевиков и крупная партия оружия. Как заявили в Минобороны, практика дистанционного уничтожения наемников будет продолжена.

С начала военной операции из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники

- подвел итог официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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