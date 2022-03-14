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Интерфакс-АВН

Минобороны Белоруссии опровергает слухи о якобы готовящейся отправке белорусских военных на Украину

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Т-72Б3 ВС Белоруссии
Т-72Б3 ВС Белоруссии.
Источник изображения: МО РБ

Минск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии опровергло информацию о "бунтах" в рядах Вооруженных сил страны в связи с якобы готовящейся отправкой белорусских войск на Украину.

Соответствующее сообщение военного ведомства республики распространил в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

"Очередной фейк касательно белорусских военных распространяют украинские СМИ при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб. Новый вброс содержит информацию о якобы готовящейся отправке белорусских войск в Украину и о бунтах в рядах Вооруженных сил нашей страны", - говорится в сообщении телеканала.

При этом указывается, что авторы вброса ссылаются на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

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Страны
Белоруссия
Украина
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