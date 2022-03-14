В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявляет, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждения Москвы о том, что переправляемое на Украину оружие станет законными целями для ВС РФ.

"Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт на Украину. Мы были успешны в этом пока что и мы верим, что у нас на месте событий есть система, которая позволит это продолжать, несмотря на российские угрозы", - сказал Салливан телеканалу CBS в воскресенье.

Так советник президента США ответил на просьбу прокомментировать заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что конвои с западным оружием для Украины превращаются в законные цели для российских военных.

"По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с Соединенными Штатами нет. Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.