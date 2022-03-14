Российские производители в области виртуализации и инфраструктурного ПО объединились под брендом «Базис»

Отечественные производители программного обеспечения для построения облачной IT-инфраструктуры и виртуализации — «Тионикс», Digital Energy и «Скала Софтвер» — заявили об объединении продуктовых линеек и команд разработки; совместное предприятие «Облачная платформа» (СП «Ростелекома» и компании YADRO), в которое входят эти компании, представило единый спектр IT-решений под брендом «Базис», сообщает «Ростелеком» в четверг.

Как сказано в сообщении, объединение решений трех производителей усилит позиции каждого из IT-продуктов «Базис». PaaS- и IaaS-решения (PaaS, Platform as a Service — платформа как услуга; IaaS, Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) нового бренда смогут удовлетворить значительную долю потребностей корпоративного и государственного секторов в облачных услугах и виртуализации, говорится в сообщении.

Сегодня продуктовая линейка «Базис» включает:

платформу виртуализации для построения облачной инфраструктуры;

решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов;

динамическую IT-инфраструктуру для автоматизации DevOps и CI/CD;

программный комплекс по защите персональных данных и конфиденциальной информации в виртуальной инфраструктуре;

аппаратный гипервизор.

У продуктовых команд «Базиса» большой опыт в сфере разработки системного ПО как для бизнеса, так и для государства. … Решения «Базис» будут распространяться по разным бизнес-моделям, и у заказчика будет выбор между приобретением ПО и программно-аппаратных комплексов или получением услуг IaaS и PaaS от облачных провайдеров, — отметил вице-президент по IT эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома», генеральный директор ООО «Облачная платформа» Давид Мартиросов.

Справка

«Базис» (СП «Облачная платформа») — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП лидирующими компаниями IT-рынка — «Ростелеком», YADRO и «ГС-Инвест»/«Рубитех».

«Тионикс» — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания является дочерним подразделением группы компаний «Ростелеком-ЦОД» — центром компетенций ПАО «Ростелеком» по облачным технологиям. Все продукты компании включены в Единый реестр российских программ.

Digital Energy — российский разработчик программного обеспечения и поставщик облачных услуг, партнер и дочернее продуктовое подразделение компании YADRO, разработчика и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных.

«Скала Софтвер» — разработчик ПО виртуализации IT-инфраструктуры и рабочих станций пользователей, а также программно-определяемых хранилищ и мониторинга. До вхождения в СП «Облачная платформа», компания входила в группу «ГС Инвест».