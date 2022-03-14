Подразделение РЭБ Балтфлота подавило связь условного противника на учении под Калининградом

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского флота отработало подавление навигации и радиосвязи условного противника на полигоне в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники РЭБ Балтийского флота, а также готовность личного состава подразделения к ее применению", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба флота, в учении было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

"В ходе практических действий на полигоне военнослужащие подразделения РЭБ применяли беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Леер-3", автоматизированные станции помех "Житель", комплекс "Борисоглебск-1", машину постановки помех средствам сотовой связи "Лава-РП" и другие специальные средства", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе учения специалисты РЭБ нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

Накануне в Калининградской области прошли учения со стрельбами боевых машин пехоты БМП-3, сообщал Балтфлот.