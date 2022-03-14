Япония увидела в России Китай

Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими.

Если называть вещи своими именами, Япония написала заявление на Россию – примерно так же, как пишут заявления на ненавистных соседей простые смертные. Повод – специальная операция ВС РФ на территории Украины. Инстанция – Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, который часто путают с так называемым Гаагским трибуналом (МТБЮ; тот занимался только делами бывшей Югославии).

"Действия России являются попыткой изменить статус-кво в регионе силовыми методами, они расшатывают основы миропорядка. Подобные действия являются абсолютно недопустимым нарушением международного права", – заявили в МИД Японии, приветствовав начало расследования МУС.

Само по себе это расследование – вообще не повод для разговора по той простой причине, что Япония – участник МУС, а Россия и Украина – нет. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (так же, кстати, поступили США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может "прилететь" за действия ВСУ в Донбассе.

В то же время это обращение Токио в Гаагу – важный знак. Знак того, что Япония готова к радикальной ссоре с Россией – и теперь пытается бежать впереди западного паровоза санкций. Таких знаков много – и все заметные.

Например, впервые в своей истории Япония поможет украинской армии – передаст ей пусть не оружие, но защитное снаряжение и амуницию.

Параллельно в Токио подчеркнули, что желают выйти из всех нефтегазовых проектов на Сахалине и назвали Курильские острова "исконной территорией" (что противоречит историческим фактам), на которую "распространяется японский суверенитет". При всей сложности курильского вопроса, столь наглых формулировок при премьер-министре Синдзо Абэ японцы старались избегать.

Примеры можно приводить долго – вплоть до скандала вокруг бренда Uniqlo, выпускающего модную повседневную одежду по низким ценам. Глава компании Тадаси Янаи сперва объявил об отказе уходить с российского рынка, мотивируя это тем, что одежда – предмет первой необходимости, в котором нельзя отказывать никому, включая русских, но спустя несколько дней вдруг передумал. Сомнительно, что на Uniqlo стали бы давить из Госдепартамента США, где и так рук не хватает, а вот из Токио – почему бы и нет. Кажется, там сейчас готовы побить с Москвой вообще все горшки.

Меж тем еще недавно, при упомянутом выше Абэ, отношения России и Японии были стабильно хорошими и даже теплыми, если сравнивать их с отношениями по линии Россия – Запад. Например, в 2014 году Токио ввел против РФ предельно минималистический пакет санкций – их в прессе часто называли "вежливыми". Откуда столь агрессивная настырность теперь?

Когда та или иная страна вдруг срывается на Россию, будто собака с цепи, в этом традиционно винят американцев. Вот и сейчас – невозможно отрицать, что Япония критично зависит от США как от главного союзника. Положа руку на сердце, ее даже нельзя назвать полноценно независимым государством.

Однако ее зависимость почему-то не сильно мешала премьеру Абэ – политику выдающемуся и теперь уже почти официально легендарному, хотя он ушел в отставку всего полтора года назад. И это при том, что Абэ осуществлял колоссальный проект по модернизации японской армии (по сути благодаря ему у Японии вообще появилась армия, до Абэ она называлась "силы самообороны"), что было бы невозможно без активного участия в этом процессе США. "Особые отношения" с Россией разозленные на нас американцы Абэ почему-то прощали.

Второе популярное объяснение – выборы, мол, "ястребы" работают на публику. Но выборы в Японии уже прошли, и партия Абэ с новым лидером – нынешним премьером Фумио Кисидой – наголову разгромила всех конкурентов. Теперь Кисиде нет смысла "работать на публику", но он все равно идет на обострение, суля Японии и миру "крупнейший кризис после Второй мировой войны" из-за противостояния с Россией.

А ведь речь идет о том самом Кисиде, который при Абэ почти пять лет возглавлял японский МИД и был по сути соавтором той умеренно-дружелюбной политики, которая проводилась экс-премьером в отношениях с Россией.

Чтобы понять происходящее, нужно знать о двух обстоятельствах. Первое таково: регулярные рабочие и личные контакты Абэ и Владимира Путина работали как предохранитель от того, чтобы Япония скатилась в русофобию под давлением со стороны Вашингтона и собственных правых радикалов, готовых хоть завтра воевать за Курильские острова.

За годы совместной работы между двумя лидерами установились взаимоуважительные и доверительные отношения, они даже называли друг друга друзьями. В случае с Кисидой никакой "личной химии" нет и в помине – неоткуда ей взяться. Объявляя крестовый поход против России, он не теряет ничего, чем мог бы дорожить.

Второе обстоятельство еще важнее: Абэ дорожил взаимопониманием с Путиным, поскольку считал, что оно может обеспечить баланс сил в регионе Южно-Китайского моря, где уже который год идет ползучая экспансия главного противника и – потенциально – смертельного врага японцев, то есть КНР.

Иначе смотрит на эти проблему Кисида, если верить мнению японских политических комментаторов. На нынешнем уровне войны санкций, сравнимой разве что со временами прихода большевиков к власти и Гражданской войны в России, поддержка Пекина оказывается для Москвы критически важной. Но по сути Россия сделала свой выбор еще раньше – уже к октябрю 2021 года, когда ВМФ РФ и ВМС КНР провели совместные учения и общей эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. Политический класс Японии после этого кипел от негодования.

Таким образом, с точки зрения Токио, время сложной многовекторной политики прошло. Мир разделился, Россия с Китаем явно находятся по одну сторону, а Япония с США – по другую.

Находясь на своей стороне, Япония видит в России и ее спецоперации на Украине Китай с его угрозами дальнейшей экспансии.

По Южно-Китайскому морю разбросано множество спорных островов, на которые претендует КНР, оспаривая их принадлежность у Японии, Кореи, Вьетнама, Индонезии и других соседей. Самый важный из них для Пекина это, разумеется, Тайвань, но даже контроль за безлюдными скалами позволяет расширять свою исключительную экономическую зону и диктовать соседям условия по рыбному промыслу, торговым путям и локациям военного флота.

Безраздельный контроль Китая над Южно-Китайским морем – ночной кошмар Токио. И там надеются, что нынешняя "показательная порка" России заставит Пекин призадуматься и отказаться от планов разрешить все территориальные споры силой, если такие планы имеются.

Судя по всему, именно это геополитическое соображение и обусловило столь активное участие Токио в экономической и информационной войне с Россией. Чем значительнее наши издержки, тем сильнее испугается Китай, что, в свою очередь, укрепит безопасность Японии.

Проблема такой логики в том, что она работает только в случае поражения России – военного или геополитического, когда она вынуждена будет отступить, не добившись своих целей. Но такого удовольствия Россия доставлять никому не собирается, тем более – японцам, чья роль в нынешнем кризисе Москвой будет учтена на будущее. В том числе и в контексте отношений с Китаем.

Вместо "испуга" одного грозного соседа, Токио рискует получить смертельную обиду второго – Москвы, тогда как Пекин только укрепится в своих амбициях насчет гегемонии в Южно-Китайском море.

Дмитрий Бавырин