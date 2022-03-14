Ракетным ударам подверглись два секретных центра израильской разведки в Ираке

Иранское агентство Mehr сообщило, что целью ракетного удара по Эрбилю были два секретных центра израильской разведки МОССАД.

«Согласно некоторым сообщениям, целью ракетного обстрела стали новое здание консульства Вашингтона и два тренировочных центра, которыми управляет разведывательное агентство сионистского режима МОССАД в Эрбиле», — пишет агентство.

В ночь на 13 марта в городе Эрбиль в Иракском Курдистане неподалёку от здания генконсульства США упало несколько ракет.

По имеющимся данным, американские государственные объекты не пострадали.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя оборонного ведомства США, ракетный обстрел был произведён с территории Ирана, говорит RT.