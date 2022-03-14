Американский эксперт: Россия, Китай и Иран решили совместно проверить Байдена «на прочность»

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Появляются обновлённые данные о нанесении удара по иракскому городу Эрбиль, который является административным центром Иракского Курдистана. Ранее сообщалось о шести ракетах, которые были выпущены по территории американского генконсульства в этом городе. Теперь сообщается о том, что ракет было не менее 12.
Помимо территории американского консульства под ракетный удар попала военная база США.
Местные СМИ сообщают о том, что ракеты по американским объектам были выпущены с нескольких направлений – как из самого Ирака, так и из-за его пределов. Губернатор Эрбиля Омед Хошнау заявил о том, что «пострадавших и жертв, вероятно, нет». А иракский премьер Мустафа аль-Казими заявил о том, что этот ракетный удар «имел цели посеять панику и страх в городе».
Американская сторона заявила, что пострадавших со стороны американских гражданских и военных нет. На данный момент никто не взял на себя ответственности за ракетный удар по объектам США в Эрбиле.
Ракетную атаку, совершённую на американские объекты в Ираке, прокомментировал сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший. По его словам, виной всему «беспомощность Байдена». Дональд Трамп-младший пишет в сети о том, что «Америка сталкивается с хищническим ответом».
Американский эксперт, публицист Джордж Пападопулос пишет, что «пришло время, когда Россия, Китай и Иран совместно решили проверить Байдена на прочность».
Джордж Пападопулос:
А это твит американского военного эксперта, ветерана ВМС США Джека Пособика:
Эксперты в США выражают уверенность в том, что ракетный удар по объектам США в Эрбиле - дело рук Ирана. Тегеран в этом плане пока хранит молчание.