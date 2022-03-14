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ТАСС

Эксперт заявил, что против ракеты "Циркон" нет средств противодействия

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Пуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Грошков»
Пуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Грошков».
Источник изображения: function.mil.ru

Ее невозможно засечь не только из-за высокой скорости, но и из-за технологии "стелс"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" невозможно засечь не только из-за высокой скорости, но и из-за технологии "стелс", примененной в ней. Об этом сообщил командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Георгий Росляков.

"Помимо ее скоростей, еще заложены технологии "стелс" в само изделие", - рассказал Росляков в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, "Циркон" является оружием, против которого у вероятного противника нет средств противодействия. "Потому что система противодействия для нее еще не создана, то есть имеющиеся на вооружении средства ПВО, ПРО вероятного противника не способны ни обнаружить, ни уж тем более поразить за счет ее скоростных характеристик", - добавил он.

Росляков уточнил, что у "Циркона" предусмотрена возможность стрелять залпом - он способен поразить один корабль из отряда, а может все.

20 февраля 2019 г. президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную 9 числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км. 24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ.

24 декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске "Циркона". Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". Точные тактико-технические характеристики "Циркона" секретны. В настоящее время завершаются госиспытания "Циркона" с надводного носителя. Разработчик и производитель ракеты - реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

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