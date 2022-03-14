МО показало удар высокоточным снарядом "Краснополь" по командному пункту ВСУ

Российское военное ведомство распространило кадры удара управляемого высокоточного снаряда "Краснополь" по замаскированному полевому командному пункту ВСУ в Киевской области.

Съемка, по-видимому, велась с помощью беспилотника. Снаряд летел с такой скоростью, что видны только результаты этой атаки. Над участком лесистой местности рядом с дорогой внезапно появляются большие клубы дыма. Судя по их размерам, удар был не только точный, но и мощный.

Известно, что корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" калибра 152 или 155 мм предназначен для поражения с первого выстрела бронированных целей и военных объектов. Его управление осуществляется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд снабдили реактивным двигателем.

Такой боеприпас, в частности, входит в боекомплект самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Благодаря автоматизированному заряжанию снаряда темп ее стрельбы может превышать восемь выстрелов в минуту.

Про увеличенную дальность стрельбы этой САУ скажем отдельно. В мире найдется не так много военной техники данного типа, поражающей цели на удалении почти 30 километров. Если учесть, что в боекомплекте из 50 снарядов этой самоходки имеются осколочно-фугасные, активно-реактивные постановщики помех, а также высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь", преимущества гусеничной гаубицы становятся очевидней.

Юрий Гаврилов