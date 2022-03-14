Войти
Российская газета

МО показало удар высокоточным снарядом "Краснополь" по командному пункту ВСУ

456
0
+1

Российское военное ведомство распространило кадры удара управляемого высокоточного снаряда "Краснополь" по замаскированному полевому командному пункту ВСУ в Киевской области.


Съемка, по-видимому, велась с помощью беспилотника. Снаряд летел с такой скоростью, что видны только результаты этой атаки. Над участком лесистой местности рядом с дорогой внезапно появляются большие клубы дыма. Судя по их размерам, удар был не только точный, но и мощный.

Известно, что корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" калибра 152 или 155 мм предназначен для поражения с первого выстрела бронированных целей и военных объектов. Его управление осуществляется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд снабдили реактивным двигателем.

Такой боеприпас, в частности, входит в боекомплект самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Благодаря автоматизированному заряжанию снаряда темп ее стрельбы может превышать восемь выстрелов в минуту.

Про увеличенную дальность стрельбы этой САУ скажем отдельно. В мире найдется не так много военной техники данного типа, поражающей цели на удалении почти 30 километров. Если учесть, что в боекомплекте из 50 снарядов этой самоходки имеются осколочно-фугасные, активно-реактивные постановщики помех, а также высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь", преимущества гусеничной гаубицы становятся очевидней.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.11.2020
Сохраняя божественный статус
17.09.2020
Крымский пост: полуостров защитит дальнобойная артиллерия
19.08.2019
Применение артиллерии в войнах и конфликтах XXI века
29.01.2019
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
12.02.2015
Оборонка: не говори гоп…
27.12.2012
Артиллерийские боеприпасы следующего поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно