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ТАСС

МО РФ: военные уничтожили 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © Минобороны России

Авиация и ПВО ВКС России сбили один самолет Су-24 украинских ВВС и два беспилотника

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженными силами РФ за время спецоперации выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины", - отметил он.

По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

Конашенков добавил, что один самолет Су-24 украинских ВВС и два беспилотника были сбиты авиацией и ПВО ВКС России. "Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата", - отметил Конашенков.

Продвижение войск

Подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров, сказал Конашенков.

"Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", - добавил он.

Карта районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ

Источник изображения: © Минобороны России

По его словам, группировка войск Народной милиции Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения ЛНР блокировали восточную и южную часть города.

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