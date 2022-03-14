Налажена работа ремонтных подразделений в полевых условиях

Ремонтные подразделения вооруженных сил РФ бесперебойно обслуживают и ремонтируют военную технику в полевых условиях.

Как подчеркивается, особое внимание уделяют вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих далеко от пунктов временного развертывания и дислокации. В полевых условиях используются подвижные ремонтные мастерские и специальные подвижные средства технического обслуживания и ремонта.

«В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие ремонтных подразделений проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения (ВВТ) в полевых условиях», — отметили в ведомстве.

Чтобы поддерживать высокую боеспособность подразделений и обеспечивать непрерывное ведение ими боевых действий, в первую очередь ремонтируется вооружение, необходимое для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок, рассказали в Минобороны РФ «Известиям».