Global Times: решение о расширении НАТО заставило русских почувствовать себя "некомфортно"

Global Times (Китай): грязная роль дяди Сэма в украинском кризисе

В происходящем на Украине виноваты США, которые в свое время проигнорировали совет о нерасширении НАТО на восток, пишет Global Times. Зарубежные эксперты называют экспансию альянса необдуманным решением и трагической ошибкой и советуют Украине пересмотреть свое отношение к Западу и России.

В 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер написал на страницах "Вашингтон Пост", что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не "форпостом противостоящих друг другу сторон". Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент.

Джон Миршаймер (John Mearsheimer), ставший автором теории наступательного реализма в международных исследованиях, заявил, что главную ответственность за украинскую катастрофу несет Запад, а особенно Соединенные Штаты.Он считает, что если бы не было решения о продвижении НАТО в восточном направлении с включением Украины в состав альянса, то не было бы и того, что сейчас происходит на Украине.

Российско-американское соперничество является фундаментальным фактором, лежащим в основе этого самого серьезного геополитического кризиса нового столетия. Америке расширение НАТО обеспечивает "абсолютную безопасность", а вот для России это вопрос жизни и смерти. Экспансия НАТО всегда вызывала болезненную реакцию в России с учетом того, что Москва считает этот альянс институтом холодной войны, который упорно продолжает работать в режиме сдерживания, о чем рассказал российский политолог Игорь Зевелев из Центра Уилсона. Американский политический обозреватель и автор статей Томас Фридман (Thomas L. Friedman) написал недавно на страницах "Нью-Йорк Таймс", что принятое в 1990-е годы Вашингтоном решение о расширении НАТО было необдуманным. Он напомнил, как Бил Перри (Bill Perry), занимавший в администрации Клинтона пост министра обороны, в 2016 году заявил, что США виновны в первой волне натовской экспансии, поскольку это привело к "плохому курсу", а русские почувствовали себя "очень некомфортно".

Знаменитый архитектор американской стратегии сдерживания СССР Джордж Кеннан (George Frost Kennan) в 1998 году тоже выразил свое недовольство расширением НАТО. Он назвал это "началом новой холодной войны" и предсказал, что русские "со временем будут реагировать на это все более негативно, и это отразится на их политике". Кеннан не скрывал своего разочарования в этой "трагической ошибке"и даже сказал, что "отцы-основатели этой страны перевернулись в своих могилах". К сожалению, предсказания Кеннана в итоге сбылись.

Россия недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах. Однако Соединенные Штаты проигнорировали эти серьезные озабоченности.

Миршаймер говорит, что оптимальная стратегия для Украины состоит в сохранении баланса между Россией и Западом. Он дает ей конкретный совет: "Разорвать тесные отношения с Западом, особенно с США, и постараться уладить разногласия с русскими".

На всем протяжении этого кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России. Но она ни в коем случае не должна рассчитывать на то, что США и НАТО искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности.

Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется.

Автор: Синь Пин (Xin Ping)