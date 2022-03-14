Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты запускают новый "пакет помощи" Украине стоимостью 200 млн. долларов, Вашингтон начинает новые поставки вооружений киевскому режиму. Как заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, соответствующее указание дал президент США Джо Байден.

Новым ответственным от США за накачку Украины оружием в Белом доме назначили Блинкена, который теперь будет координировать все поставки вооружений Киеву. Байден в субботу подписал указ, которым санкционировал выделение Украине военной помощи еще на 200 млн. долларов.

Как заявил глава Госдепа, новая партия оружия, планируемого к поставке Киеву, будет включать по-прежнему противотанковые комплексы, противовоздушные системы и стрелковое оружие. Такой вывод можно сделать исходя из заявления Блинкена:

Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине противостоять бронетанковым, воздушно-десантным и другим угрозам, с которыми она сталкивается

Также от этом пишут американские СМИ, ссылающиеся на источники в администрации США и Госдепе. Судя по публикациям, Киев получит очередные ПТУР Javelin или какие-то противотанковые системы других стран, а также стрелковое оружие. А вот с зенитными системами ясности нет, предполагается, что это все-таки будут ручные зенитные комплексы, а не полноценные ЗРК. В пользу этой версии говорит и сумма выделенных средств, слишком маленькая для закупки зенитных систем, но вариант с поставкой Киеву полноценных ЗРК советского производства никто не исключает.

Ранее появилась информация о том, что США рассматривают вариант поставки Украине зенитных комплексов советского производства из наличия одной из стран НАТО. В свою очередь Зеленский заявил, что Киеву "крайне необходимы" зенитные системы, способные закрыть небо над Украиной.