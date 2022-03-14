Российское гражданское судно попало под обстрел ВСУ в Азовском море

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В акватории Азовского моря украинскими военными обстреляно российское гражданское судно, идущее в Таганрог из Греции. В результате попадания на судне вспыхнул пожар. Об этом сообщает российский Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 и ч.2 ст. 105 УК России (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц и общеопасным способом) после обстрела украинскими военными российского грузового судна "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря.

Как сообщается, обстрел велся из оружия "неизбирательного действия", один из снарядов попал в каюту старпома, после чего на судне начался пожар, который удалось потушить силами экипажа, оно покинуло зону обстрела. Пострадавших и раненых на судне нет, причинен имущественный ущерб. Во время обстрела судно находилось на 12 км севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края.

12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064"

- говорится в сообщении СК.

На данный момент следователи СК устанавливают все обстоятельства нападения на гражданское судно, а также украинских военнослужащих, причастных к обстрелу.

Отметим, что это уже не первое нападение украинских военных на гражданские российские суда, 24 февраля также в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару ВСУ. Огонь велся со стороны Мариуполя.