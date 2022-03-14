Российское гражданское судно попало под обстрел ВСУ в Азовском море

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В акватории Азовского моря украинскими военными обстреляно российское гражданское судно, идущее в Таганрог из Греции. В результате попадания на судне вспыхнул пожар. Об этом сообщает российский Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 и ч.2 ст. 105 УК России (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц и общеопасным способом) после обстрела украинскими военными российского грузового судна "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря.
Как сообщается, обстрел велся из оружия "неизбирательного действия", один из снарядов попал в каюту старпома, после чего на судне начался пожар, который удалось потушить силами экипажа, оно покинуло зону обстрела. Пострадавших и раненых на судне нет, причинен имущественный ущерб. Во время обстрела судно находилось на 12 км севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края.
- говорится в сообщении СК.
На данный момент следователи СК устанавливают все обстоятельства нападения на гражданское судно, а также украинских военнослужащих, причастных к обстрелу.
Отметим, что это уже не первое нападение украинских военных на гражданские российские суда, 24 февраля также в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару ВСУ. Огонь велся со стороны Мариуполя.