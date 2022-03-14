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Российская газета

Катера Балтфлота отработали удар крылатыми ракетами "Москит"

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Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Москит" с ракетного катера
Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Москит" с ракетного катера.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

На учении в Балтийском море экипажи боевых катеров отработали удар крылатыми ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника. "В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе ракетных катеров "Чувашия", "Заречный" и "Моршанск" выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Там уточнили, что отметили, что моряки БФ отработали весь алгоритм выполнения боевого упражнения за исключением фактического пуска крылатых ракет комплекса. "В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - отметили в штабе флота.

Также ракетные катера провели учение по противовоздушной обороне, потренировались в постановке радиоэлектронных помех, провели учение по связи и совместному тактическому маневрированию.

Напомним, что крылатая противокорабельная ракета "Москит" стоит на вооружении ВМФ уже несколько десятков лет. Это по-прежнему очень надежное и мощное оружие. Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Нечто подобное давно и безуспешно пытаются сконструировать в США для своей гиперзвуковой ракеты.

По данным из открытых источников, хотя наш "Москит" обладает сверхзвуковой скоростью, летает он стремительно, разгоняясь до 2,8 Маха. Это единственная в мире ракета, выполняющая свои маневры на сверхмалых высотах. А еще это надежное средство поражения кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн. Проникающая боевая часть ракеты снаряжена полутора центнерами взрывчатки. Ее удары способны отправить на дно корабли различного класса, в том числе эсминцы и крейсера.

После пуска 4-тонный "Москит" выпускает крылья и делает в воздухе "горку". Затем снижается до высоты 20 метров и несется к цели по заложенному в бортовой компьютер маршруту. Причем этот путь можно изменить с помощью сигналов с самолета - разведчика Ту-95РЦ или спутников системы морской разведки "Легенда". Также ракета способна выполнять противозенитный маневр "змейка" с поворотами на 60 градусов и перегрузками до 10 единиц.

При подлете к цели ракета уходит на высоту до семи метров. Одновременно включается радар головки самонаведения, работающий в активном или в пассивном режимах. Последний используется в случае сильного радиоэлектронного противодействия противника. Тогда "Москит" можно перенацелить на источник помех или сигнал вражеского радара.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Москит
Ту-95
Проекты
БФ
ГЗЛА
ИТ
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