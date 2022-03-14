БМП Балтийского флота провели стрельбы на полигоне в Калининградской области

В учениях задействовали свыше 20 единиц военной техники и более 100 военнослужащих мотострелкового полка армейского корпуса флота

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Балтийского флота провели боевые стрельбы на полигоне в Калининградской области. В учениях задействовали свыше 20 единиц военной техники и более 100 военнослужащих мотострелкового полка армейского корпуса флота, сообщила в субботу в пресс-служба флота.

"Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 Балтийского флота провели боевые стрельбы на одном из полигонов в Калининградской области. Военнослужащие отработали комплексное упражнение боевых стрельб, преодолев маршрут протяженностью около 5 км с крутыми подъемами и спусками, косогорами, проходами в минных полях условного противника и колейным мостом", - говорится в сообщении пресс-службы.

При выполнении стрельб экипажи БМП-3 вышли на огневой рубеж и сходу поразили цели, имитировавшие боевую технику и живую силу противника, расположенные на удалении до двух километров, с использованием орудий калибра 100 мм и автоматических спаренных пушек калибра 30 мм, уточнили в пресс-службе.

БМП-3 поступили на вооружение мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде, в мае прошлого года по программе перевооружения. БМП-3 получили новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию. Значительно повышена защищенность экипажа. На БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

Штатным вооружением БМП-3 являются орудие калибра 100 мм - пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, автоматическая пушка калибра 30 мм, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и система пуска дымовых гранат.