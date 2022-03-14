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Военное обозрение

Киев запросил у Запада поставку зенитных комплексов советского производства С-300

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Источник изображения: topwar.ru

Оставшись без боевой авиации Украина переключилась на зенитные комплексы и намерена получить от Запада некоторое количество ЗРС С-300, еще остающихся на вооружении некоторых западных стран. Такую информацию сообщает Washington Post.

Американское издание, ссылаясь на неназванного европейского чиновника пишет, что западные страны якобы ведут переговоры о возможности поставок Киеву ЗРС С-300. Как сообщается, Украина якобы запросила у НАТО зенитные комплексы советского производства после того, как не удалось решить вопрос с истребителями МиГ-29 из наличия ВВС Польши.

Подчеркивается, что западные страны испытывают определенные трудности с поставкой Украине зенитных комплексов, поскольку украинские военнослужащие умеют обращаться только с вооружением советского или российского производства. В то же время в наличии стран НАТО из Восточной Европы имеется совсем небольшое количество ЗРК "Бук" и С-300. В частности, ЗРС С-300 имеется в Словакии.

По данным источника, на следующей неделе в Европу прибудет глава Пентагона Ллойд Остин, который запланировал и визит в Словакию. Возможно это как то связано с ЗРС С-300.

Как ранее сообщалось, Зеленский неоднократно требовал от США и НАТО закрыть небо над Украиной, а после отказа начал требовать поставок истребителей или зенитных комплексов. Вопрос с истребителями решить не удалось, США отказались участвовать в этой авантюре после того, как Польша буквально подставила Вашингтон. Напомним, что Варшава заявила о готовности передать истребители МиГ-29 Украине, но не самостоятельно, а через США. В Пентагоне сразу же открестились от такой перспективы, заявив, что не поддерживают передачу самолетов.

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Польша
Словакия
США
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Продукция
С-300
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