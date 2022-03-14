Войти
Российская газета

Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине

403
0
0

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции взяли под контроль еще один аэродром на Украине. Об этом свидетельствует видео, размещенное Минобороны России. На нем - кадры высадки тактического десанта подразделений ВДВ на этот аэродром.


Отмечается, что десантники осуществили высадку с вертолетов посадочным способом. Они организовали круговую оборону вокруг аэродрома, после чего обеспечили прием основных сил десанта.

На видео продемонстрированы действия подразделения ВДВ и их вооружение - стрелковое, а также противотанковые управляемые комплексы и минометы.

"При постановке задач особое внимание командиров уделили недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности их имущества, находящегося в районе аэродрома", - пояснили в российском военном ведомстве.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.02.2022
«Благодаря украинскому «Зоопарку-3» Россия получит массу цинковых гробов»
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
09.02.2015
«Сушка» с импортной начинкой
07.05.2014
Свои надежней
27.09.2012
Финансирование от МО РФ и Украины позволяет начать испытания самолета Ан-70 после его модернизации
10.08.2007
Производство транспортного самолета Ан-70 может быть возобновлено – командующий военно-транспортной авиацией РФ
05.02.2007
Уставы и техника – советские. Вооруженные силы Туркменистана – детище Сапармурата Ниязова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно