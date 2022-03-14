Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции взяли под контроль еще один аэродром на Украине. Об этом свидетельствует видео, размещенное Минобороны России. На нем - кадры высадки тактического десанта подразделений ВДВ на этот аэродром.

Отмечается, что десантники осуществили высадку с вертолетов посадочным способом. Они организовали круговую оборону вокруг аэродрома, после чего обеспечили прием основных сил десанта.

На видео продемонстрированы действия подразделения ВДВ и их вооружение - стрелковое, а также противотанковые управляемые комплексы и минометы.

"При постановке задач особое внимание командиров уделили недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности их имущества, находящегося в районе аэродрома", - пояснили в российском военном ведомстве.

Иван Петров