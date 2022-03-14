Российский фрегат провел в Средиземном море учение по противолодочной обороне

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Касатонов" "отразил" торпедную атаку противника на учении в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж новейшего российского фрегата "Адмирал флота Касатонов", действующего в составе отряда боевых кораблей Северного флота в Средиземном море, отработал учебно-боевые задачи по противолодочной обороне и противоторпедной защите корабля на переходе морем", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба флота, в ходе учения была проверена слаженность действий корабельного противолодочного расчета, выполнены нормативы по обнаружению условных торпед идущих на корабль.

"Личный состав минно-торпедной боевой части после приема целеуказаний от гидроакустиков, фактически подготовил к применению комплекс противолодочного оружия. Стрельба антиторпедой по имитированным компьютером подводным целям была проведена условно. Электронным пуском были поражены три условных торпеды противника, выпущенных по фрегату", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что отряд боевых кораблей Северного флота вышел из главной базы флота - города Североморска - 22 января. За время дальнего похода корабли отряда прошли более 12,5 тысяч морских миль, провели ряд учений по противовоздушной, противолодочной обороне, радиоэлектронной борьбе, пресечению пиратской деятельности, а также приняли участие в мероприятиях стратегического сдерживания под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова в Средиземном море.

"Адмирал Касатонов" является вторым фрегатом проекта 22350. Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" был передан ВМФ РФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth, предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.