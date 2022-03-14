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Военно-промышленный курьер

Москва прорабатывает ответные меры на европейские санкции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти России готовы в случае необходимости жестко противостоять Евросоюзу (ЕС) в энергетической сфере.

Такое заявление сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче», — заявил он «Интерфаксу».

По его словам, Москва прорабатывает ответные меры на европейские санкции. При этом они не обязательно будут зеркальными и пропорциональными.

«Наши ответные меры обязательно будут, они сейчас прорабатываются. Мы не обязаны делать их зеркальными и строго пропорциональными. Хотя численный паритет восстановить не трудно. 1 марта за резолюцию Европарламента «Российская агрессия против Украины» проголосовало 637 депутатов. Вносить в наш ответный «стоп-лист» можно любого», — указал Кобринец.

Также он прокомментировал текущие отношения России с Североатлантическим альянсом (НАТО), подчеркнув, что они «опустились до нулевой отметки».

«Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия-НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях», — заявил представитель МИД РФ.

Как констатировал Кобринец, пока страны НАТО поставляют Украине летальное оружие, ни о каком диалоге России с альянсом речь идти не может.

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Россия
Украина
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