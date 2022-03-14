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Интерфакс-АВН

МИД РФ: наращивание группировки НАТО у границ России в Балтии повышает конфронтацию

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Американские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии
Американские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии.
Источник изображения: © REUTERS / Ints Kalnins

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Наращивание инфраструктуры и группировки НАТО в Балтийском регионе является провокационным, повышает конфронтацию в регионе, заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Наращивание группировки и инфраструктуры НАТО непосредственно у наших границ, планы их размещения на постоянной основе носят откровенно провокационный характер и значительно повышают степень конфронтации в Балтийском регионе", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Как отметил дипломат, "все это делается под предлогом надуманной "угрозы" со стороны России". "При этом наша страна альянсу никогда не угрожала и не угрожает", - подчеркнул Беляев.

По его словам, "к сожалению, государства Прибалтики, послушно следуя всем указаниям из Вашингтона, уже традиционно играют роль провокаторов в этой ситуации, прикрываясь ими же придуманным так называемым "прифронтовым статусом". "Сейчас их риторика и призывы, как Вы понимаете, особенно опасны и недопустимы", - убежден дипломат.

"Мы, естественно, все это фиксируем и делаем необходимые выводы", - подчеркнул он.

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