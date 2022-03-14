Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ударными вертолетами Ка-52

Минобороны РФ опубликовало видео атаки ударных вертолетов Ка-52 по бронетехнике украинских вооруженных сил. На кадрах можно увидеть, что вертолеты работали парами, нанося удары с предельно малых высот.

Для уничтожения объектов Ка-52 применяли управляемые и неуправляемые авиаракеты.

В Минобороны отметили, что в ходе операции на Украине вертолеты сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант и военные грузы. Также винтокрылые машины оказывают авиационную поддержку подразделениям, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

Александр Степанов