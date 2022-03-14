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Российская газета

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники ударными вертолетами Ка-52

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Минобороны РФ опубликовало видео атаки ударных вертолетов Ка-52 по бронетехнике украинских вооруженных сил. На кадрах можно увидеть, что вертолеты работали парами, нанося удары с предельно малых высот.


Для уничтожения объектов Ка-52 применяли управляемые и неуправляемые авиаракеты.

В Минобороны отметили, что в ходе операции на Украине вертолеты сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант и военные грузы. Также винтокрылые машины оказывают авиационную поддержку подразделениям, выполняющим задачи в рамках спецоперации.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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