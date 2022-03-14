Минобороны России сообщило, что ВС вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины

Войска вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины с начала спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах", - заявил Конашенков.

По его словам, "оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники". За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два "Байрактара ТБ-2", и одна тактическая ракета "Точка-У", сообщил Конашенков.

Продвижение войск

Войска ДНР продвинулись на 9 км и овладели двумя населенными пунктами, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валерьяновка и Зеленый Гай, блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 км", - сказал Конашенков.

По его словам, ВС РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск народной милиции ДНР. Продвижение за сутки составило 21 км.

Кроме того, группировка войск народной милиции Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 км.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.