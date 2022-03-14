Космическая ирония: русские и американцы продолжают сотрудничать на МКС (Vanity Fair)

Сейчас партнерство на МКС переживает тяжелейшее испытание. Семерым членам экипажа 66-й экспедиции — четырем американцам, двум россиянам и немцу приходиться закрывать глаза на политический раскол на Земле, чтобы продолжать сотрудничество. От этого зависит их жизнь, пишет Vanity Fair.

Целые области Украины погрузились во мрак. Но в темноте над головами украинцев и россиян на несколько минут зажигается яркая белая точка — ее хорошо видно. Все видят Международную космическую станцию (МКС). Это не только третья по яркости точка небосклона, но еще и плод, пожалуй, самого дорогостоящего, технически и политически сложного партнерства за всю историю человечества.

Сейчас это партнерство переживает тяжелейшее испытание. Семерым членам экипажа 66-й экспедиции — четырем американцам, двум россиянам и немцу приходиться закрывать глаза на политический раскол на Земле, чтобы продолжать сотрудничество. Иного выбора у них нет: хотя они почти наверняка видят шрамы конфликта своими глазами, им приходится жить и работать вместе. От этого зависит их жизнь.

По данным НАСА, МКС совершает виток вокруг Земли за полтора часа. Всего их 16 раз за день на высоте около 400 километров — это называется низкая околоземная орбита. Станция из 16 модулей размером с футбольное поле летит со скоростью примерно 27 тысяч километров в час (это примерно восемь километров в секунду). Может показаться, что она слишком хрупка и не выживет, но каждый день МКС видит 90% человечества и все его страдания.

Получается, что мир буквально трещит по швам, а отважная МКС работает как ни в чем ни бывало — и уже почти четверти века служит символом незыблемого международного партнерства. Несмотря на почти полный разрыв отношений между США, Европой и Россией после конфликта на Украине, бывший главный научный сотрудник НАСА Джеймс Грин (в январе он вышел на пенсию, но остался советником), уверяет меня в электронном письме: "Мы продолжаем поддерживать космическое сотрудничество с российскими коллегами наряду с другими международными партнерами. Это необходимо для безопасной эксплуатации МКС". Обратите особое внимание. Это говорит не надежда, а прагматизм — и это имеет решающее значение для выживания человечества.

Поначалу казалось, что конфликт уничтожит МКС. Когда США и Европа объявили первые из долгого ряда санкций против всей российской экономики, остановив технологический обмен, вспыльчивый глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заметил, что это благодаря российской ракете МКС не падает на землю и облетает космический мусор и спутники. В целой веренице гневных твитов он предостерег: "Если вы остановите сотрудничество, кто спасет МКС от неконтролируемого схода с орбиты и падения на Америку или Европу?". Посыл предельно ясен: сотрудничайте или на вас обрушится космический снаряд. Отставной астронавт НАСА Скотт Келли (брат-близнец сенатора от Аризоны Марка Келли, тоже бывшего астронавта и супруга бывшего члена Палаты представителей Габби Гиффордс) в ответ Рогозину поднял в "Твиттере" собственную бурю, да к тому же по-русски: "Может, найдешь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс еще существует в России?". (На самом деле, на этой неделе мировой гигант фаст-фуда объявил, что приостанавливает работу в России.) Вскоре космического мусора лишь прибавилось: Рогозин обозвал Келли "придурком". Келли в ответ сказал, что он ведет себя "как ребенок".

Профессор политологии и международных отношений Северо-восточного университета Бостона Майя Кросс много писала о дипломатии вокруг МКС и других космических программ и угрозы Рогозина нашла смехотворными. В интервью News@Northeast сказала: "Все сводится к самому нелепому сценарию". Если стороны прекратят сотрудничество, заметила она, МКС действительно рухнет, унеся с собой всех на борту. "Космическая станция существует благодаря сотрудничеству".

Между тем члены экипажа застыли в напряжении — и это не то же самое, как соседи по крошечной манхэттенской или московской квартирке, только в космосе. "Не забывайте, астронавты и космонавты на данный момент — действительно хорошие друзья", — объяснила Кросс. "Все это время они проводили в космической тесноте. Они обязаны друг другу жизнями и еще до полета тренировались вместе месяцами, если не годами. Они знают языки друг друга. Едят национальные блюда друг друга. Вот почему МКС всегда останется маяком надежды, даже когда на Земле конфликт: эти космонавты действительно очень близки. Когда они наверху, они хорошие друзья". (Объем космической станции — чуть менее 400 кубических метров или примерно четыре полуприцепа. А весит она 450 тонн).

МКС не сможет работать без общего вклада членов экипажа. Ее системы нуждаются в регулярном обслуживании и периодическом ремонте. Выходы в открытый космос — обычное дело. А еще надо готовить еду и избавляться от отходов. "Экипажи сотрудничают на борту „Союза“ во время полета и аварийных учений, — рассказал многоопытный космонавт Сергей Рязанский журналу Smithsonian вскоре после предыдущего обострения после российской аннексии Крыма в 2014 году. — В остальное время каждый работает по собственному плану и графику. Конечно, мы стараемся ужинать вместе, обсуждаем текущие дела, смотрим сериалы и фильмы, но, увы, не каждый день".

Спросить экипаж МКС нам не удалось, но им определенно выпала уникальная точка зрения на события на Украине. В ролике 2012 года командир 33-й экспедиции американка Суни Уильямс устроила землянам экскурсию по станции и показала купол с окнами. "Это как лодка со стеклянным дном", — сказала она. "Сидишь тут как приклеенный — наша планета отсюда как на ладони".

Наверняка внимание экипажа 66-й экспедиции приковано к Украине — как и остального человечества. Хотя чтó именно видно с МКС, мы не знаем.

После терактов 11 сентября тогдашний командир миссии МКС Фрэнк Калбертсон написал открытое письмо друзьям и семье и рассказал, что видно из космоса. В книге Дэвида Френда из Vanity Fair "Как меняется мир" рассказывается, что Калбертсон видел дым от обрушившихся башен-близнецов. "И, я почувствовал, что на нашу страну напали", — вспоминает он. Самого нападения Калбертсон не видел, но был потрясен до глубины души, пишет Френд. В бортовом журнале Калбертсон, единственный на тот момент американец на МКС, записал: "Нет слов, каково это быть единственным американцем за пределами Земли в такой момент. Чувство, что я должен быть внизу, со всеми вами, и как-то помочь, непреодолимо".

Космос долгое время был тихой гаванью — американцы и русские научились ладить друг с другом. Историческое "рукопожатие в космосе" 1975 года между астронавтами НАСА и российскими космонавтами стало первым шагом к окончанию холодной войны. Сама мысль об МКС как о совместном детище ряда стран возникла в администрации Клинтона — отчасти чтобы снизить расходы на постоянное американское присутствие. В 1993 году в Белый дом случайно попало факсимильное письмо от тогдашнего руководства Роскосмоса с предложением объединить космические программы. После распада Советского Союза МКС казалась не только символическим, но и вполне реальным сотрудничеством. С тех пор НАСА использует российские "рабочие лошадки" "Союз" времен холодной войны для доставки экипажей и грузов МКС и вывоза отходов. А астронавты вместе исследуют последствия невесомости, перемены климата на Земле и занимаются другой мирной деятельностью.

Но в их работу то и дело вклинивается политика. Вокруг позиции России по Украине уже закипали космические страсти. В 2014 году, когда Москва аннексировала украинский Крым, ряд российских политиков призвал прекратить сотрудничество с НАСА в ответ на относительно мягкие санкции США. Россия даже пригрозила перекрыть американским астронавтам доступ к МКС.

МКС продолжает играть свою роль и в земной политике. Перед тем, как отправиться в полет на МКС в 2014 году, крымчанин Антон Шкаплеров, командир нынешнего экипажа 66-й экспедиции, нанес нашумевший визит на родину в рамках российской космической программы. Хотя обмен технологиями после путинской аннексии Крыма сократился, в Москве и Вашингтоне возобладал трезвый расчет, и Роскосмос объявил, что будет продолжать сотрудничество с НАСА вплоть до запланированного демонтажа станции — недавно ее срок службы продлили до 2031 года.

Примечательно, что наряду с США и Россией свой вклад в работу МКС вносит даже Украина — даже в условиях серьезнейшего кризиса в Европе со времен Второй мировой. Россия опирается на ноу-хау и оборудование украинского ракетостроения. Первую ступень ряда ракет, в том числе американской Antares, разрабатывают и производят КБ "Южное" и завод "Южмаш" в Днепропетровске. Сейчас этот город ракетчиков на юге центральной Украины считается важной мишенью российских войск.

Однако космическая станция по-прежнему вращается вокруг Земли. Ее поддерживают российские и украинские ракеты и американские, японские и европейские технологии. При этом львиную долю расходов несет НАСА. Благодаря МКС на орбите побывали граждане 18 стран. МКС — маленькая, стремительная точка света, которую в нынешней тьме видят миллиарды людей. Если государствам удастся удержать МКС на орбите вопреки "горячей" войне и ледяным отношениям, даже сейчас теплится надежда, что мы научимся сотрудничать и на Земле тоже.

Как заметил астронавт Калбертсон, глядя с МКС на место, где некогда высились башни-близнецы, "в космосе слезы текут по-другому".

Марк Уортман (Marc Wortman)