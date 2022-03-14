Количество ракетных пусков по Украине

В ряде американских источников опубликованы официальные данные министерства обороны США о количестве пусков российской стороной крылатых и баллистических ракет всех типов и видов базирования в ходе специальной военной операции на Украине с 24 февраля по 11 марта 2022 года. Согласно этим данным, к исходу 11 марта было произведено около 810 пусков.

Предположительно, российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101 в небе над Киевской областью Украины, 08.03.2022 (с) канал "Труха" (via Телеграм-канал "Военный Осведомитель")

Американские данные о количестве пусков по дням выглядят так:

24 февраля ~160

25 февраля ~40

26 февраля ~50

27 февраля ~70

28 февраля ~60

1 марта ~20

2 марта ~50

3 марта ~30

4 марта ~20

7 марта (и, видимо, также 5 и 6 марта, по которым нет отдельных данных) ~125

8 марта ~45

9 марта ~40

10 марта ~65

11 марта ~35

Всего около 810 пусков.

В свою очередь, министерство обороны Украины 11 марта распространило данные, что с момента "начала вторжения России" по "мирным местам" российской стороной было нанесено 219 ракетных ударов с применением 328 ракет, причем дана раскладка по типам: 154 ракеты "Искандер" (видимо, баллистические), 97 "Калибр", 56 авиационных крылатых ракет "Х" (видимо, Х-101 и Х-555) и 21 ракета "Точка-У". Полнота этих данных неясна, как и то, что имеется в виду под "мирными местами".

Официальные данные министерства обороны США о количестве пусков российской стороной крылатых и баллистических ракет всех типов и видов базирования в ходе специальной военной операции на Украине с 24 февраля по 11 марта 2022 года (с) missilethreat.csis.org

Хвостовая часть сбитой или упавшей в Киеве несработавшей российской крылатой ракеты 3М14 "Калибр", 03.03.2022 (с) via militarizm.livejournal.com