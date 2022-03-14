Войти
bmpd.livejournal.com

Количество ракетных пусков по Украине

351
0
0

В ряде американских источников опубликованы официальные данные министерства обороны США о количестве пусков российской стороной крылатых и баллистических ракет всех типов и видов базирования в ходе специальной военной операции на Украине с 24 февраля по 11 марта 2022 года. Согласно этим данным, к исходу 11 марта было произведено около 810 пусков.

Предположительно, российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101 в небе над Киевской областью Украины, 08.03.2022 (с) канал "Труха" (via Телеграм-канал "Военный Осведомитель")

Американские данные о количестве пусков по дням выглядят так:

24 февраля ~160

25 февраля ~40

26 февраля ~50

27 февраля ~70

28 февраля ~60

1 марта ~20

2 марта ~50

3 марта ~30

4 марта ~20

7 марта (и, видимо, также 5 и 6 марта, по которым нет отдельных данных) ~125

8 марта ~45

9 марта ~40

10 марта ~65

11 марта ~35

Всего около 810 пусков.

В свою очередь, министерство обороны Украины 11 марта распространило данные, что с момента "начала вторжения России" по "мирным местам" российской стороной было нанесено 219 ракетных ударов с применением 328 ракет, причем дана раскладка по типам: 154 ракеты "Искандер" (видимо, баллистические), 97 "Калибр", 56 авиационных крылатых ракет "Х" (видимо, Х-101 и Х-555) и 21 ракета "Точка-У". Полнота этих данных неясна, как и то, что имеется в виду под "мирными местами".

Официальные данные министерства обороны США о количестве пусков российской стороной крылатых и баллистических ракет всех типов и видов базирования в ходе специальной военной операции на Украине с 24 февраля по 11 марта 2022 года (с) missilethreat.csis.org

Хвостовая часть сбитой или упавшей в Киеве несработавшей российской крылатой ракеты 3М14 "Калибр", 03.03.2022 (с) via militarizm.livejournal.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
Точка-У
Х-101
Х-555
Похожие новости
28.02.2022
В США рассказали об использовании Россией стратегических стелс-ракет
28.02.2022
Военный потенциал России в 2022 году - западный взгляд
27.01.2022
Украине нужна помощь в выживании после авиационных ударов
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
28.10.2016
Продаст ли Минск Киеву системы наведения для ракет?
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно