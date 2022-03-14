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ВВС Пакистана получили китайские истребители J-10CE

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Пакистан официально принял в состав ВВС истребители J-10CE

11 марта в ходе официальной церемонии с участием премьер-министра Пакистана Имрана Хана в состав ВВС Пакистана были приняты первые шесть истребителей J-10C китайского производства. Участвовавшие в церемонии самолеты были вооружены УРВВ PL-10 и PL-15, насколько можно заметить. Судя по появившейся информации контракт на закупку 25 истребителей был подписан 25 июня 2021 г., а точное название данной экспортной модификации J-10C - J-10CE. Правда пакистанцы везде их просто J-10C называют.

Премьер-министр Пакистана в кабине истребителя J-10CE ВВС Пакистана. Фотографии от Канцелярии премьер-министра Пакистана.

Фото крупным планом от китайского производителя, видимо перед отправкой в Пакистан via https://twitter.com/shen_shiwei

https://www.dawn.com/news/1679437/in-pictures-pm-imran-oversees-j10-c-fighter-jets-induction-to-paf

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
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