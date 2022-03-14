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Lenta.ru

В Херсонской области обнаружили схрон зенитных ракетных комплексов

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Министерство обороны России показало кадры обнаружения схрона переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» в Херсонской области. Видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов», — заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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