TAC: Америка разбазарила превосходство над Россией и Китаем

The American Conservative (США): ястребы или голуби в плохом настроении?

Россия смогла создать стратегическое оружие, которое во многом превосходит американский арсенал, пишет TAC. Как США дошли до такого? – недоумевает автор статьи. Факт отставания от России и от Китая он называет "катастрофическим провалом" руководства страны, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры и пренебрегает "истинными источниками" национальной мощи Америки.

Американская элита разбазарила наше техническое и производственное превосходство над Россией и Китаем.

Мало кто станет спорить с тем, что украинский кризис создает угрозу ядерной эскалации. Можно сказать и наоборот: он является результатом изменений в мировом ядерном балансе.

Имея экономику меньшего размера, чем у Техаса, Россия создала стратегическое оружие, которое во многом превосходит американский арсенал. К нему относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способными преодолевать любую американскую оборону, а также лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы С-500. 4 октября 2021 года было проведено испытание российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", запуск которой был осуществлен из подводного положения. Это было первое испытание такой ракеты, летящей на малой высоте со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, о чем говорят российские источники. Притаившаяся в сотне миль от американского побережья российская субмарина может за минуту стереть в ядерную пыль Вашингтон.

На следующий день Россия провела испытания зенитно-ракетной системы С-500, которая предназначена для поражения летательных аппаратов и ракет на удалении до 600 километров, в том числе в близком космосе. А в декабре прошлого года Москва заявила, что испытала модернизированный вариант под названием С-550, который якобы способен уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и спутники. Россия поставила более старые системы С-400 в Индию, Китай и Турцию. Сейчас же Индия может стать первой зарубежной заказчицей комплекса С-500.

В августе 2021 года китайский гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF пролетел вокруг Земли через низкоорбитальное пространство. Он эксплуатируется с 2019 года. Китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении предположительно могут преодолевать ПВО американских авианосцев. Сейчас идут дебаты о том, способны ли 1 300 китайских противокорабельных ракет средней дальности выследить и поразить авианосец, идущий на всех парах.

Мы не знаем, насколько эффективно это новое оборонительное и наступательное оружие. Россия провела эти испытания в присутствии западных наблюдателей и выступила с публичными заявлениями о характеристиках и возможностях своих новых систем. Но некоторые ключевые вопросы остаются без ответа. Россия блефует или честно предупреждает Запад о своих новых возможностях? Насколько эффективен построенный Россией противоракетный щит? Сколько новых систем С-500 и С-550 она может поставить на боевое дежурство? Насколько быстро российские и китайские ракеты и лазеры смогут вывести из строя наши спутники? Насколько уязвимы американские авианосцы? Новая техника устрашает, и это только начало.

Мы очутились в сумеречном мире, где идет стратегическое военное соперничество. Точкой отсчета для сопоставления можно считать изобретение бомбардировщика-торпедоносца в самом начале Второй мировой войны, который доказал, что линкоры, которые до того времени были олицетворением боевой мощи, безнадежно устарели. Это показало нападение на Перл-Харбор, уничтожение итальянского флота в Таранто, потеря линкора "Принс оф Уэлс" и крейсера "Рипалс" вблизи Сингапура, а также потопление "Бисмарка" в Северной Атлантике. Ни один из флотов мира до 1940 года не признавал, что линкоры устарели.

Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет. Это в полной мере относится и к активной работе Китая по практическому использованию искусственного интеллекта. Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту написала в 2021 году: "Не секрет, что военные соперники Америки интегрируют концепции и платформы искусственного интеллекта, бросая вызов многолетнему технологическому превосходству США. Мы не сможем защититься от угроз с применением искусственного интеллекта без широкого использования техники ИИ и новых концепций ведения военных действий". Нетерпимо такое положение, когда Соединенные Штаты, ставшие победителем в холодной войне и единственным инициатором цифровой революции, оказались в проигрышной ситуации в сфере оборонных технологий.

Наверное, в данный момент невозможно в полной мере оценить изменения в сфере стратегических вооружений и их преимуществ, потому что эта сфера относится к строго охраняемым государственным секретам. Тем не менее это вопросы, не терпящие отлагательства, потому что они оказывают огромное влияние на условия жизни и безопасности американцев, а поэтому должны находиться в центре внимания демократической власти.

Мы должны задать нашей власти следующие непростые вопросы.

Во-первых, как получилось, что Россия и Китай добились стратегического превосходства над США по гиперзвуковым планирующим летательным аппаратам, по противоракетной обороне и по другим ключевым аспектам военных технологий?У Америки военный бюджет в три раза больше китайского и в десять раз больше российского, однако мы потратили свои огромные ресурсы на бесплодные зарубежные войны и переоцениваем оружие, которое наверняка уже устарело.

Во-вторых, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО? Является ли принятие Украины в НАТО попыткой совершить хитроумный маневр и обойти российскую ПРО нового поколения, разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?

Видимо, именно так считает Владимир Путин. Он сказал об этом 23 февраля накануне начала спецоперации на Украине:

"В результате альянс, его военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России. Это и стало одной из ключевых причин кризиса евробезопасности, самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений, привело к утрате взаимного доверия.

Ситуация продолжает деградировать в том числе в стратегической сфере. Так, в Румынии и Польше в рамках проекта США по созданию глобальной ПРО разворачиваются позиционные районы для противоракет. Хорошо известно, что размещенные здесь пусковые установки могут быть использованы для крылатых ракет „Томагавк“ — ударных наступательных систем.

Кроме того, в США идет разработка универсальной ракеты „Стандарт-6“, которая наряду с решением задач противовоздушной и противоракетной обороны может поражать и надземные, и надводные цели. То есть у якобы оборонительной системы ПРО США расширяются и появляются новые наступательные возможности.

Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса вопрос предрешенный, это дело времени. Мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. И, обращаю особое внимание, многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране.

Поясню, что в американских документах стратегического планирования закреплена возможность так называемого упреждающего удара по ракетным комплексам противника. А кто основной противник для США и НАТО, нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина...

Наконец, после разрыва Соединенными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тысячи километров. В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет „Томагавк“ составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова — 7–8 минут, а гиперзвуковых ударных средств — 4–5 минут. Это называется, прямо „нож к горлу“. И они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы, так же как неоднократно делали в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения".

Говоря о перехватчиках в Румынии и Польше, Путин имел в виду американские аргументы о том, что противоракетные установки служат всего лишь защитой от иранских ракет. Согласно документу, опубликованному испанской El Pais, а потом подтвержденному американскими источниками, США предлагали дать России возможность для инспектирования этих установок. Как отмечает Военно-морской институт США, Путин прав, говоря о том, что на таких объектах можно размещать самые разные ракеты.

В качестве аналитического упражнения давайте на минуту предположим, что Путин имел в виду именно то, что он сказал 23 февраля. Принятие Украины в НАТО имеет целью добиться стратегического ядерного превосходства. Но по этой причине нельзя исключать возможность того, что действия Путина являются рациональным ответом на предыдущие действия США. Джек Мэтлок (Jack F. Matlock), работавший при Рейгане послом США в Советском Союзе с 1987 по 1991 годы, сравнивает возражения Москвы против членства Украины в НАТО с возражениями Америки против размещения советских ракет на Кубе.

Но Куба — не столь подходящий исторический пример, как ядерный кризис, произошедший в ноябре 1983 года во время учений "Умелый лучник". Соединенные Штаты к тому времени разместили ракеты "Першинг II" в Германии и Италии. Россия по ошибке посчитала эти весьма реалистичные учения с участием Маргарет Тэтчер и Гельмута Коля подготовкой к нанесению ядерного удара. Мир оказался в шаге от ядерной войны. Коммунистическое руководство в Москве учло колоссальное наращивание военной мощи Америки, ее технические преимущества и решимость осуществлять Стратегическую оборонную инициативу. Оно взвесило плюсы и минусы ведения ядерной войны с Соединенными Штатами и отказалось от этой идеи. Этот стало началом конца Советского Союза.

Америка в 1983 году обладала техническими преимуществами. Но сегодня возникает впечатление, что технические преимущества перешли к России и Китаю, которые полны решимости их расширять. Для нас это должно стать моментом спутника — поводом для проведения общенациональных дебатов о курсе нашей страны. Те технологии, которые обеспечивают нашу безопасность, дают нам новые предприятия, повышают производительность, а также уровень жизни людей. А факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности.

Федеральные расходы на разработки, в том числе на проектирование и испытание новой военной техники, сократились с полутора процентов ВВП в первые дни программы "Аполлон" до 0,8% ВВП в 1984 году и до 0,3% ВВП в настоящее время, о чем сообщает Национальный научный фонд. Это следствие нерационального использования ресурсов в погоне за утопической целью переделать мир по образу и подобию Америки.

Непростой вопрос, который надо задавать непрестанно и безжалостно, заключается в следующем. Как американский внешнеполитический истэблишмент реагирует на свои неудачи? Ответ таков. Он упорствует в своих заблуждениях и выступает за расширение НАТО, пытаясь таким способом компенсировать усиливающуюся стратегическую слабость Америки.

Рейган предлагал добиваться мира силой. Вместо этого внешнеполитический истэблишмент предлагает провокации, исходя из собственной слабости. Попытки задним числом свести на нет прежние просчеты могут подвести нас вплотную к войне, которую мы можем проиграть. Кроме того, они создают риск ядерной войны, в которой не будет победителей. Представители американского истэблишмента не ястребы. Они — голуби в плохом настроении.

Автор: Дэвид Голдман (David P. Goldman)