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Интерфакс-АВН

Орбиту МКС подняли на 850 метров

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«Союз МС-09»
«Союз МС-09».
Источник изображения: ТАСС

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) подняли на 850 метров для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21"

"По предварительным данным, после проведения манёвра средняя высота орбиты МКС повысилась на 850 м и составила 418,44 км", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Сообщается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" были включены в 22:35 мск. Они проработали 320,1 секунды и выдали импульс величиной 0,52 м/с.

В госкорпорации отмечают, что коррекция проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союз МС-19".

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, пристыкуется к модулю "Причал" 18 марта 2022 года.

Посадка корабля "Союз МС-19" с космонавтами "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:26 по московскому времени.

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Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
МС-21
Союз ПКК
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