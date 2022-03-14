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ТАСС

МО РФ: военные России захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов

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ПЗРК Игла-С. Архивное фото
ПЗРК Игла-С. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Mike1979 Russia

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе спецоперации против украинских националистов захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов. Об этом заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в частности в четверг в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК "Игла". "Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами", - добавил он.

Как уточнил генерал-майор, сейчас проводится проверка серийных номеров ПЗРК, чтобы установить страну-поставщика из Восточной Европы. Конашенков подчеркнул, что киевский националистический режим создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам, когда бесконтрольно раздает ПЗРК, поставленные из США и европейских стран.

"Это касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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