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Обращение главы ОСК Алексея Рахманова к сотрудникам корпорации

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Генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов 11 марта 2022 года выступил с видеообращением к сотрудникам обществ Группы ОСК

Дорогие коллеги, друзья!

В последние дни, наверное, многие из нас не раз испытывали чувство тревоги, переживали за будущее.

И это нормальная реакция любого человека, когда много лжи и несправедливых обвинений идет в адрес нашей страны. Принимаются новые санкции, а иностранные компании наперегонки уходят с нашего рынка. Все это, конечно, выводит из равновесия. И ведь именно на это и направлена политика Запада. Цель ее одна - запугать, выбить из колеи, а в конечном итоге подчинить нас своим однополярным принципам.

И сегодня, обращаясь к коллективу Объединенной судостроительной корпорации, я хочу сказать: мы с вами живем в сильной стране, с многовековой историей и великими победами. Победим и сейчас!

Надо просто хорошо выполнять свою работу, как мы это умеем.

ОСК работает в условиях постоянного давления уже восемь лет, но при этом, по известной поговорке, мы становимся только крепче, эффективнее. Мы, находясь под санкциями, все последние годы только наращиваем выпуск продукции. Так будет и впредь.

Ведь для нас, корабелов, глобально ничего не меняется. У нас очень много работы по линии гособоронзаказа, который всегда был и остается нашим главным приоритетом. И здесь зависимость от иностранных поставок близка к нулю. Сложнее будет ситуация с гражданскими заказами и проектами, но у наших инженеров и партнеров есть все возможности вывести импортозамещение на новый уровень. А наши стапельные места расписаны на многие годы вперёд.

ОСК как один из лучших работодателей России продолжит исполнять социальные обязательства, и не только сохранит, но и прирастет рабочими местами. Мы постоянно мониторим динамику заработных плат и не допустим потерь в ваших доходах с учетом инфляции.

Наш президент, Владимир Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации делают всё, чтобы пройти эти непростые времена без потерь.

Я убежден, что все сегодня понимают степень ответственности, которая лежит на каждом работнике. Да, где-то будет непросто. Но свой промышленный и научно-проектный потенциал ОСК сохранит. То, что мы делаем, нужно России сегодня и будет нужно всегда.

И еще. Давайте мысленно будем с нашими мальчишками, нашими солдатами, которые сегодня на передовой. Им тяжелее всего. Ведь именно они защищают наше с вами будущее и сражаются за правое дело. Ведь cила, как известно, в правде.

А правда - на нашей стороне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Путин Владимир
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