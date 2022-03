Мрачные оценки американской разведки

Информационное агентство "Bloomberg" в опубликованном 8 марта 2022 года материале Chris Strohm, Anthony Capaccio "U.S. Spies See Grim Global Outlook With Russia, China Top Foes" ("Глобальная перспектива представляется американской разведке в мрачном свете с главными врагами в лице России и Китая"), что, как следует из ежегодной оценки угроз, опубликованной аппаратом Директора национальной разведки США (Office of the Director of National Intelligence), Китай создает одни из величайших ядерных сил в истории, в то время как Россия будет использовать любую возможность, чтобы противодействовать США и их союзникам.

В рассекреченном документе о 31 странице, опубликованном поздно вечером в понедельник [7 марта 2022 года] комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США, прямо сказано, что Иран продолжит угрожать американским интересам, стремясь ослабить влияние США на Ближнем Востоке. Одновременно говорится о том, что Северная Корея намерена и впредь расширять свой ядерный арсенал и создавать новые типы баллистических ракет.

"В наступившем году Соединенные Штаты и их союзники столкнутся на глобальном уровне со все более усложняющейся и взаимосвязанной обстановкой в области безопасности, которая отмечена растущей угрозой соперничества и конфликтов великих держав; при этом внимание и ограниченные ресурсы будут разрываться между целым рядом коллективных транснациональных угроз для всех стран и акторов", - говорится в документе.

В своих выступлениях на намеченных на вторник слушаниях в профильном комитете палаты представителей высшие должностные лица разведсообщества страны представят - и расширят - данную оценку. Среди докладчиков будут Директор национальной разведки (DNI) Эврил Хейнс (Avril Haines), директор Центрального разведывательного управления (CIA) Уильям Бёрнс (William Burns); директор Агентства национальной безопасности (NSA) генерал Пол Накасоне (Paul Nakasone) и директор Федерального бюро расследований (FBI) Кристофер Рэй (Christopher Wray).

Ежегодная оценка представляет собой консолидированное мнение 17 спецслужб страны относительно основных угроз, с которыми сталкиваются США, и используется законодателями и политиками в качестве основы для принятия важнейших решений, развития законодательной базы и составления бюджетной сметы.

Однако оценка уже успела устареть, ибо была подготовлена еще до того, как Россия вторглась в Украину в конце прошлого месяца, и была основана на информации, доступной по состоянию на 21 января сего года. В ходе слушаний, которые пройдут во вторник [8 марта], законодатели, несомненно, потребуют от руководителей разведывательного сообщества самых последних оценок и выводов о возможных последствиях российского вторжения.

Вместе с тем оценка предупреждает, что Россия в ближайшей перспективе полна решимости "доминировать в Украине и других странах", избегая прямого конфликта с американскими войсками.

"Мы считаем, что Москва продолжит использовать целый ряд инструментов для продвижения своих собственных интересов или подрыва интересов Соединенных Штатов и их союзников", - говорится в оценке. "Мы ожидаем, что Москва будет вмешиваться в кризисы, когда на карту поставлены интересы России, ожидаемые издержки подобных действий невелики или просматривается возможность извлечь выгоду из безвластия".

Спецслужбы считают, что группа Вагнера и другие частные военные компании, руководимые близкими к Кремлю русскими, "при минимуме затрат существенно расширяют пределы досягаемости военной силы Москвы в географически удаленных районах - от Сирии до Центральноафриканской Республики и Мали, позволяя России дезавуировать свое участие в конфликтах и дистанцироваться от боевых потерь".

В свою очередь, Коммунистическая партия Китая "будет стремиться к тому, чтобы принудить Тайвань к объединению, подорвать влияние США, вбить клинья между Вашингтоном и его партнерами и навязать ряд норм, благоприятствующих ее авторитарной системе", - говорится в документе.

"Наращивание ядерных сил Китая"

Разведсообщество США полагает, что Китай "продолжит крупнейшее за всю его историю наращивание ядерных сил и диверсификацию арсенала", поскольку Пекин "не заинтересован в соглашениях, которые ограничивают его планы, и не согласится на переговоры, которые закрепляют преимущества США или России".

Усилия Китая по установлению контроля над Тайванем - самоуправляющимся островом, который Пекин считает своей территорией, - не исключено, приведут к еще большим сбоям в глобальной логистике поставок интегральных микросхем на полупроводниковой подложке.

Китай останется главной угрозой технологической конкурентоспособности США, поскольку Пекин нацелен на ключевые секторы и запатентованные коммерческие и военные технологии американских компаний и организаций, а также аналогичных структур союзных США государств", - говорится в документе. И Китай "почти наверняка способен осуществлять кибератаки, которые нарушат работу критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах, в том числе сети нефтегазопроводов и железнодорожных дорог".

Утверждается также, что испытанное в прошлом году китайское гиперзвуковое оружие, предназначенное для обхода американской обороны, "полностью облетело земной шар мир и поразило цель на территории Китая". Первоначально США строго засекретили все подробности испытаний.

Другие вопросы, освещенные в докладе:

• Несмотря на то, что Иран в настоящее время не осуществляет принципиально важных мероприятий по созданию ядерного оружия, в том числе тех, что необходимы для изготовления ядерного взрывного устройства, если санкции в отношении Тегерана не будут смягчены, власти, по-видимому, рассмотрят возможность дальнейшего обогащения урана до 90%. Переговоры по возобновлению ядерного соглашения 2015 года с Ираном, как полагают, находятся на завершающей стадии на переговорах в Вене.

• Северная Корея по-прежнему твердо привержена курсу на наращивание своего ядерного арсенала и продолжению исследований и разработок в области баллистических ракет. "Продолжающаяся разработка Северной Кореей баллистических ракет - межконтинентальных (ICBM) и средней дальности (IRBM), а также с подводным стартом (SLBM) - демонстрирует ее намерение укрепить свой потенциал средств доставки ядерного оружия", - говорится в оценке.

• Северокорейский режим "продолжает уделять приоритетное внимание усилиям по созданию все более мощных ракетных войск, предназначенных для обхода американской и региональной противоракетной обороны".

• Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "по-видимому, продолжит испытания ракет", в том числе баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет, баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, и гиперзвуковых летательных аппаратов "для подтверждения технических достижений, усиления потенциала сдерживания и упорядочивания программы ракетных испытаний Пхеньяна".

• "Киберпрограмма Северной Кореи представляет собой сложную и гибкую угрозу шпионажем, преступностью и атаками" и "с учетом скрытности и опыта дерзких действий вполне способна осуществлять внезапные кибератаки".

• Северная Корея также, "возможно, имеет опыт производства временных, ограниченных сбоев в работе ряда критически важных инфраструктурных сетей и нарушения работы бизнес-сетей в Соединенных Штатах".

• Террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" "воспользуются слабостью органов власти" в Афганистане "для продолжения подготовки террористических актов против американских граждан и интересов США, в том числе в разной степени в самих Соединенных Штатах, и усугубят нестабильность в таких регионах, как Африка и Ближний Восток", - говорится в оценке.