ЕС на саммите в Версале обязался взять больше ответственности за собственную оборону

Париж. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Неформальный саммит ЕС в Версале 10-11 марта в качестве одного из главных направлений строительства "европейского суверенитета" обсудил усиление военных возможностей Европейского союза.

"Более сильный и более способный в области безопасности и обороны ЕС внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и будет дополнять НАТО, которая остается основой коллективной обороны для своих членов", - сказано в принятой европейскими лидерами в пятницу "Версальской декларации".

В документе отмечается, что речь идет о том, что Евросоюз "возьмет на себя больше ответственности за собственную безопасность", и "увеличит свою способность действовать автономно".

"В более широком смысле ЕС подтверждает свое намерение усилить поддержку глобального порядка, основанного на правилах, в основе которого лежит Организация Объединенных Наций", - говорится в документе.

Один из его главных тезисов заключается в том, что ЕС должен "вкладывать решительно больше и лучше в оборонный потенциал и инновационные технологии".

Поэтому участники саммита ЕС договорились существенно увеличить расходы на оборону, разработать дополнительные стимулы для совместных инвестиций государств-членов в совместные проекты и совместные закупки оборонных средств; вкладывать дополнительные средства в возможности, необходимые для выполнения всего спектра миссий и операций, в том числе путем инвестирования в стратегические аспекты, такие как кибербезопасность и космическая связь.

Кроме того, предлагается способствовать синергии между гражданскими, оборонными и космическими исследованиями и инновациями и инвестировать в важнейшие и новейшие технологии и инновации для обеспечения безопасности и обороны, принять меры по укреплению и развитию оборонной промышленности.

Главы государств и правительств стран ЕС договорились, что им "необходимо наилучшим образом подготовиться к быстро возникающим вызовам". Для этого они должны защитить себя "от постоянно нарастающей гибридной войны", укрепить свою киберустойчивость, защищая критически важные инфраструктуры, бороться против дезинформации, укреплять безопасность космической отрасли, активизировать усилия по повышению военной мобильности на всей территории ЕС.

Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии в сотрудничестве с Европейским оборонным агентством представить анализ дефицита инвестиций в оборону к середине мая и предложить дополнительные инициативы по укреплению европейской оборонно-промышленной и технологической базы.