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Интерфакс-АВН

Молодые учёные "Швабе" обсудили вопросы развития инновационных технологий в сфере опто- и фотоэлектроники

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Швабе
Швабе.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Внедрение инноваций в отрасли фотосенсорики и фотоэлектронных технологий обсуждены на XI научно-практической конференции, которая прошла на базе Государственного научного центра РФ НПО "Орион", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Научная и производственная деятельность неразрывно связаны между собой. Привнося новые идеи, первая позволяет развиваться второй, поэтому подобные мероприятия высоко значимы для привлечения молодых специалистов к научно-технической деятельности и развития направления фотосенсорики", - сказал временный генеральный директор НПО "Орион" Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.

Он сообщил, что на площадке предприятия данная конференция проходит на ежегодной основе с 2012 года.

"За это время её участники озвучили множество важных предложений для дальнейшего развития опто- и фотоэлектроники, многие из которых получили практическое применение", - сказал Кузнецов.

Сообщается, что помимо сотрудников предприятия к участию в конференции были приглашены представители Московского физико-технического института, Национального исследовательского технологического университета, Российского технологического университета и компании АМТЕО М.

"Свои доклады они представили в двух секциях: "Инновации в отрасли фотосенсорики и фотоэлектронных технологий. Фоточувствительные материалы и структуры. Полупроводниковая нанофотоника" и "Оптико-электронные приборы и системы получения, передачи и обработки изображения. Контрольно-измерительные и информационные системы технологии фотоники. Производственные инновации и технологии", - информирует пресс-служба.

В частности, были озвучены работы о тонких плёнках 2D-нанокристаллов для неохлаждаемых фотоприемников, свойствах светочувствительных структур на основе квантовых точек и множественных квантовых ям, применении рентгеновских методов для межоперационного контроля полупроводниковых пластин. Были представлены модульная конструкция перспективных цифровых приборов и работа по реализации современных методов обработки тепловизионного видеоизображения с использованием программируемых логических интегральных схем, а также ряд научных результатов и технических решений.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Наноиндустрия
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